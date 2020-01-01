Tokenomika TORSY MEMECOIN (TORSY) Odkryj kluczowe informacje o TORSY MEMECOIN (TORSY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TORSY MEMECOIN (TORSY) Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use. Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use. Oficjalna strona internetowa: https://torsy.meme/ Biała księga: https://torsy.meme/assets/whitepaper/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/5YqckGEkWHJmp9LW5aUF2uJrdUbMJaHcYnGjA8M7Ebw8 Kup TORSY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa TORSY MEMECOIN (TORSY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TORSY MEMECOIN (TORSY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 495.60K $ 495.60K $ 495.60K Całkowita podaż: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Podaż w obiegu: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 495.60K $ 495.60K $ 495.60K Historyczne maksimum: $ 0.01336 $ 0.01336 $ 0.01336 Historyczne minimum: $ 0.000579704242559859 $ 0.000579704242559859 $ 0.000579704242559859 Aktualna cena: $ 0.000708 $ 0.000708 $ 0.000708 Dowiedz się więcej o cenie TORSY MEMECOIN (TORSY)

Tokenomika TORSY MEMECOIN (TORSY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TORSY MEMECOIN (TORSY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TORSY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TORSY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTORSY tokenomikę, poznaj cenę tokena TORSYna żywo!

Jak kupić TORSY Chcesz dodać TORSY MEMECOIN (TORSY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TORSY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TORSY na MEXC już teraz!

Historia ceny TORSY MEMECOIN (TORSY) Analiza historii ceny TORSY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TORSY już teraz!

Prognoza ceny TORSY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TORSY? Nasza strona z prognozami cen TORSY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TORSY już teraz!

