Aktualna cena TCOM Global to 0.05774 USD. Śledź aktualizacje cen TCOM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TCOM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TCOM

Informacje o cenie TCOM

Czym jest TCOM

Oficjalna strona internetowa TCOM

Tokenomika TCOM

Prognoza cen TCOM

Historia TCOM

Przewodnik zakupowy TCOM

Przelicznik TCOM-fiat

TCOM na spot

USDT-M Futures TCOM

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo TCOM Global

Cena TCOM Global(TCOM)

Aktualna cena 1 TCOM do USD:

$0.05774
$0.05774$0.05774
-0.12%1D
USD
TCOM Global (TCOM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:39:17 (UTC+8)

Informacje o cenie TCOM Global (TCOM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.049
$ 0.049$ 0.049
Minimum 24h
$ 0.05837
$ 0.05837$ 0.05837
Maksimum 24h

$ 0.049
$ 0.049$ 0.049

$ 0.05837
$ 0.05837$ 0.05837

--
----

--
----

-0.16%

-0.12%

+40.82%

+40.82%

Aktualna cena TCOM Global (TCOM) wynosi $ 0.05774. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TCOM wahał się między $ 0.049 a $ 0.05837, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TCOM w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TCOM zmieniły się o -0.16% w ciągu ostatniej godziny, o -0.12% w ciągu 24 godzin i o +40.82% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TCOM Global (TCOM)

--
----

$ 123.46K
$ 123.46K$ 123.46K

$ 57.74M
$ 57.74M$ 57.74M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa TCOM Global wynosi --, przy $ 123.46K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TCOM w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 57.74M.

Historia ceny TCOM Global (TCOM) – USD

Śledź zmiany ceny TCOM Global dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0000694-0.12%
30 Dni$ +0.03388+141.99%
60 dni$ +0.04119+248.88%
90 dni$ +0.03774+188.70%
Dzisiejsza zmiana ceny TCOM Global

DziśTCOM odnotował zmianę $ -0.0000694 (-0.12%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny TCOM Global

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.03388 (+141.99%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny TCOM Global

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TCOM o $ +0.04119(+248.88%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny TCOM Global

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.03774 (+188.70%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe TCOM Global (TCOM)?

Sprawdź teraz stronę historii cen TCOM Global.

Co to jest TCOM Global (TCOM)

TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.

TCOM Global jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w TCOM Global. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TCOM, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące TCOM Global na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno TCOM Global będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny TCOM Global (w USD)

Jaka będzie wartość TCOM Global (TCOM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w TCOM Global (TCOM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla TCOM Global.

Sprawdź teraz prognozę ceny TCOM Global!

Tokenomika TCOM Global (TCOM)

Zrozumienie tokenomiki TCOM Global (TCOM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TCOMjuż teraz!

Jak kupić TCOM Global (TCOM)

Szukasz jak kupić TCOM Global? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić TCOM Global na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TCOM na lokalne waluty

$0.05774
Zasoby TCOM Global

Aby lepiej zrozumieć TCOM Global, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa TCOM Global
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące TCOM Global

Jaka jest dziś wartość TCOM Global (TCOM)?
Aktualna cena TCOM w USD wynosi 0.05774USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TCOM do USD?
Aktualna cena TCOM w USD wynosi $ 0.05774. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa TCOM Global?
Kapitalizacja rynkowa dla TCOM wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TCOM w obiegu?
W obiegu TCOM znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TCOM?
TCOM osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TCOM?
TCOM zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu TCOM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TCOM wynosi $ 123.46K USD.
Czy w tym roku TCOM pójdzie wyżej?
TCOM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TCOM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:39:17 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe TCOM Global (TCOM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator TCOM do USD

Kwota

TCOM
TCOM
USD
USD

1 TCOM = 0.05774 USD

Handluj TCOM

TCOM/USDT
$0.05774
$0.05774$0.05774
-0.19%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,210.04
$3,408.10
$161.51
$1.0000
$1,477.92
