Informacje o Tardi (TARDI) an indestructible microscopic water bear. an indestructible microscopic water bear. Oficjalna strona internetowa: https://tardi.org/ Block Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x4cf08813756dfa7519cb480a1a1a3472b5b4ec067592a8bee0f826808d218158::tardi::TARDI/txs Kup TARDI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Tardi (TARDI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tardi (TARDI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Historyczne maksimum: $ 0.036 $ 0.036 $ 0.036 Historyczne minimum: $ 0.000022428006510762 $ 0.000022428006510762 $ 0.000022428006510762 Aktualna cena: $ 0.0010782 $ 0.0010782 $ 0.0010782 Dowiedz się więcej o cenie Tardi (TARDI)

Tokenomika Tardi (TARDI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tardi (TARDI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TARDI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TARDI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTARDI tokenomikę, poznaj cenę tokena TARDIna żywo!

Jak kupić TARDI Chcesz dodać Tardi (TARDI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TARDI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TARDI na MEXC już teraz!

Historia ceny Tardi (TARDI) Analiza historii ceny TARDI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TARDI już teraz!

Prognoza ceny TARDI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TARDI? Nasza strona z prognozami cen TARDI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TARDI już teraz!

