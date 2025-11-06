GiełdaDEX+
Aktualna cena TAIX to 0.0001002 USD. Śledź aktualizacje cen TAIX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TAIX łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena TAIX to 0.0001002 USD. Śledź aktualizacje cen TAIX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TAIX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TAIX

Informacje o cenie TAIX

Czym jest TAIX

Oficjalna strona internetowa TAIX

Tokenomika TAIX

Prognoza cen TAIX

Historia TAIX

Przewodnik zakupowy TAIX

Przelicznik TAIX-fiat

TAIX na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo TAIX

Cena TAIX(TAIX)

Aktualna cena 1 TAIX do USD:

$0.0001004
+1.82%1D
USD
TAIX (TAIX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:17:08 (UTC+8)

Informacje o cenie TAIX (TAIX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000982
Minimum 24h
$ 0.0001095
Maksimum 24h

$ 0.0000982
$ 0.0001095
$ 0.000671960920599046
$ 0.000092353350247618
-0.30%

+1.82%

-35.90%

-35.90%

Aktualna cena TAIX (TAIX) wynosi $ 0.0001002. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TAIX wahał się między $ 0.0000982 a $ 0.0001095, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TAIX w historii to $ 0.000671960920599046, a najniższy to $ 0.000092353350247618.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TAIX zmieniły się o -0.30% w ciągu ostatniej godziny, o +1.82% w ciągu 24 godzin i o -35.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TAIX (TAIX)

No.4384

$ 0.00
$ 51.99K
$ 1.00M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa TAIX wynosi $ 0.00, przy $ 51.99K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TAIX w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.00M.

Historia ceny TAIX (TAIX) – USD

Śledź zmiany ceny TAIX dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000001795+1.82%
30 Dni$ -0.0000998-49.90%
60 dni$ -0.0000998-49.90%
90 dni$ -0.0000998-49.90%
Dzisiejsza zmiana ceny TAIX

DziśTAIX odnotował zmianę $ +0.000001795 (+1.82%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny TAIX

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0000998 (-49.90%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny TAIX

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TAIX o $ -0.0000998(-49.90%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny TAIX

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0000998 (-49.90%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe TAIX (TAIX)?

Sprawdź teraz stronę historii cen TAIX.

Co to jest TAIX (TAIX)

TAIX to platforma oparta na sztucznej inteligencji, która analizuje w czasie rzeczywistym nastroje i zachowania streamerów oraz ich publiczności. Pomaga studiom gier, wydawcom i twórcom natychmiast zrozumieć, jak odbierane są treści, co działa, co nie działa i co warto skalować. Więcej niż tylko analizy, TAIX obejmuje wbudowany komentarz AI i narzędzia do tłumaczeń wielojęzycznych, które umożliwiają twórcom treści globalną dystrybucję — bez potrzeby poznawania choćby jednego nowego języka.

TAIX jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w TAIX. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TAIX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące TAIX na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno TAIX będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny TAIX (w USD)

Jaka będzie wartość TAIX (TAIX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w TAIX (TAIX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla TAIX.

Sprawdź teraz prognozę ceny TAIX!

Tokenomika TAIX (TAIX)

Zrozumienie tokenomiki TAIX (TAIX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TAIXjuż teraz!

Jak kupić TAIX (TAIX)

Szukasz jak kupić TAIX? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić TAIX na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TAIX na lokalne waluty

Zasoby TAIX

Aby lepiej zrozumieć TAIX, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa TAIX
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące TAIX

Jaka jest dziś wartość TAIX (TAIX)?
Aktualna cena TAIX w USD wynosi 0.0001002USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TAIX do USD?
Aktualna cena TAIX w USD wynosi $ 0.0001002. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa TAIX?
Kapitalizacja rynkowa dla TAIX wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TAIX w obiegu?
W obiegu TAIX znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TAIX?
TAIX osiąga ATH w wysokości 0.000671960920599046 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TAIX?
TAIX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000092353350247618 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TAIX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TAIX wynosi $ 51.99K USD.
Czy w tym roku TAIX pójdzie wyżej?
TAIX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TAIX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe TAIX (TAIX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator TAIX do USD

Kwota

TAIX
TAIX
USD
USD

1 TAIX = 0.0001002 USD

Handluj TAIX

TAIX/USDT
$0.0001004
+1.72%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

