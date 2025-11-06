Prognoza ceny TAIX (TAIX) (USD)

Sprawdź prognozy cen TAIX na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość TAIX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę TAIX % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.0000973 $0.0000973 $0.0000973 -1.31% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny TAIX na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny TAIX (TAIX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy TAIX może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000097. Prognoza ceny TAIX (TAIX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy TAIX może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000102. Prognoza ceny TAIX (TAIX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TAIX na 2027 rok wyniesie $ 0.000107 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny TAIX (TAIX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TAIX na 2028 rok wyniesie $ 0.000112 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny TAIX (TAIX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TAIX w 2029 roku wyniesie $ 0.000118 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny TAIX (TAIX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TAIX w 2030 roku wyniesie $ 0.000124 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny TAIX (TAIX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena TAIX może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000202. Prognoza ceny TAIX (TAIX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena TAIX może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000329. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000097 0.00%

2026 $ 0.000102 5.00%

2027 $ 0.000107 10.25%

2028 $ 0.000112 15.76%

2029 $ 0.000118 21.55%

2030 $ 0.000124 27.63%

2031 $ 0.000130 34.01%

2032 $ 0.000136 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.000143 47.75%

2034 $ 0.000150 55.13%

2035 $ 0.000158 62.89%

2036 $ 0.000166 71.03%

2037 $ 0.000174 79.59%

2038 $ 0.000183 88.56%

2039 $ 0.000192 97.99%

2040 $ 0.000202 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny TAIX na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000097 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000097 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000097 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000097 0.41% Prognoza ceny TAIX (TAIX) na dziś Przewidywana cena dla TAIX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000097 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny TAIX (TAIX) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny TAIX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000097 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa TAIX (TAIX) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla TAIX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000097 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa TAIX (TAIX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena TAIX wynosi $0.000097 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen TAIX Aktualna cena $ 0.0000973$ 0.0000973 $ 0.0000973 Zmiana ceny (24H) -1.31% Kapitalizacja rynkowa $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Podaż w obiegu 0.00 0.00 0.00 Wolumen (24H) $ 49.11K$ 49.11K $ 49.11K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena TAIX to $ 0.0000973. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -1.31%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 49.11K. Ponadto TAIX ma podaż w obiegu wynoszącą 0.00 oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 0.00. Zobacz na żywo cenę TAIX

Jak kupić TAIX (TAIX) Próbujesz kupić TAIX? Teraz możesz kupować TAIX za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić TAIX i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić TAIX teraz

Historyczna cena TAIX Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami TAIX, cena TAIX wynosi 0.000097USD. Podaż w obiegu TAIX (TAIX) wynosi 0.00 TAIX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $0.00 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.01% $ -0.000001 $ 0.000101 $ 0.000097

7 D -0.35% $ -0.000052 $ 0.000153 $ 0.000089

30 Dni -0.79% $ -0.000369 $ 0.000541 $ 0.000089 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin TAIX zanotował zmianę ceny o $-0.000001 , co stanowi -0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs TAIX osiągnął maksimum na poziomie $0.000153 i minimum na poziomie $0.000089 . Zanotowano zmianę ceny o -0.35% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał TAIX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana TAIX o -0.79% , co odpowiada około $-0.000369 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny TAIX. Sprawdź pełną historię cen TAIX, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen TAIX

Jak działa moduł przewidywania ceny TAIX (TAIX)? Moduł predykcji ceny TAIX to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu TAIX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania TAIX na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów TAIX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę TAIX. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość TAIX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę TAIX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał TAIX.

Dlaczego prognoaza ceny TAIX jest ważna?

Prognozy cen TAIX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w TAIX? Według Twoich prognoz TAIX osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny TAIX na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny TAIX (TAIX), przewidywana cena TAIX osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 TAIX w 2026 roku? Cena 1 TAIX (TAIX) wynosi dziś $0.000097 . Według powyższego modułu prognoz TAIX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena TAIX w 2027 roku? TAIX (TAIX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 TAIX do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa TAIX w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, TAIX (TAIX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa TAIX w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, TAIX (TAIX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 TAIX w 2030 roku? Cena 1 TAIX (TAIX) wynosi dziś $0.000097 . Według powyższego modułu prognoz TAIX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny TAIX na 2040 rok? TAIX (TAIX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 TAIX do 2040 roku.