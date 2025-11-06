GiełdaDEX+
Aktualna cena Trusta.AI to 0.0387 USD. Śledź aktualizacje cen TA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TA

Informacje o cenie TA

Czym jest TA

Biała księga TA

Oficjalna strona internetowa TA

Tokenomika TA

Prognoza cen TA

Historia TA

Przewodnik zakupowy TA

Przelicznik TA-fiat

TA na spot

USDT-M Futures TA

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Trusta.AI

Cena Trusta.AI(TA)

$0.03858
-2.89%1D
USD
Trusta.AI (TA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:37:30 (UTC+8)

Informacje o cenie Trusta.AI (TA) (USD)

$ 0.03757
Minimum 24h
Maksimum 24h

-0.95%

-2.88%

-22.91%

-22.91%

Aktualna cena Trusta.AI (TA) wynosi $ 0.0387. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TA wahał się między $ 0.03757 a $ 0.04071, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TA w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TA zmieniły się o -0.95% w ciągu ostatniej godziny, o -2.88% w ciągu 24 godzin i o -22.91% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Trusta.AI (TA)

LINEA

Obecna kapitalizacja rynkowa Trusta.AI wynosi --, przy $ 79.87K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TA w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 38.70M.

Historia ceny Trusta.AI (TA) – USD

Śledź zmiany ceny Trusta.AI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0011481-2.88%
30 Dni$ -0.03757-49.26%
60 dni$ -0.06358-62.17%
90 dni$ -0.0309-44.40%
Dzisiejsza zmiana ceny Trusta.AI

DziśTA odnotował zmianę $ -0.0011481 (-2.88%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Trusta.AI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.03757 (-49.26%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Trusta.AI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TA o $ -0.06358(-62.17%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Trusta.AI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0309 (-44.40%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Trusta.AI (TA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Trusta.AI.

Co to jest Trusta.AI (TA)

In the age of AI, Trusta.AI aims to create a trusted identity network for both AI and crypto, establishing a universal credit system for all forms of intelligence—human and artificial.

Trusta.AI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Trusta.AI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Trusta.AI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Trusta.AI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Trusta.AI (w USD)

Jaka będzie wartość Trusta.AI (TA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Trusta.AI (TA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Trusta.AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Trusta.AI!

Tokenomika Trusta.AI (TA)

Zrozumienie tokenomiki Trusta.AI (TA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TAjuż teraz!

Jak kupić Trusta.AI (TA)

Szukasz jak kupić Trusta.AI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Trusta.AI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TA na lokalne waluty

1 Trusta.AI(TA) do VND
1,018.3905
1 Trusta.AI(TA) do AUD
A$0.059211
1 Trusta.AI(TA) do GBP
0.029412
1 Trusta.AI(TA) do EUR
0.033282
1 Trusta.AI(TA) do USD
$0.0387
1 Trusta.AI(TA) do MYR
RM0.161766
1 Trusta.AI(TA) do TRY
1.62927
1 Trusta.AI(TA) do JPY
¥5.9211
1 Trusta.AI(TA) do ARS
ARS$56.168019
1 Trusta.AI(TA) do RUB
3.147858
1 Trusta.AI(TA) do INR
3.429594
1 Trusta.AI(TA) do IDR
Rp644.999742
1 Trusta.AI(TA) do PHP
2.276721
1 Trusta.AI(TA) do EGP
￡E.1.834767
1 Trusta.AI(TA) do BRL
R$0.207432
1 Trusta.AI(TA) do CAD
C$0.054567
1 Trusta.AI(TA) do BDT
4.715982
1 Trusta.AI(TA) do NGN
55.8441
1 Trusta.AI(TA) do COP
$148.846005
1 Trusta.AI(TA) do ZAR
R.0.672993
1 Trusta.AI(TA) do UAH
1.627722
1 Trusta.AI(TA) do TZS
T.Sh.95.0859
1 Trusta.AI(TA) do VES
Bs8.6301
1 Trusta.AI(TA) do CLP
$36.5328
1 Trusta.AI(TA) do PKR
Rs10.938168
1 Trusta.AI(TA) do KZT
20.325627
1 Trusta.AI(TA) do THB
฿1.256202
1 Trusta.AI(TA) do TWD
NT$1.196991
1 Trusta.AI(TA) do AED
د.إ0.142029
1 Trusta.AI(TA) do CHF
Fr0.03096
1 Trusta.AI(TA) do HKD
HK$0.300699
1 Trusta.AI(TA) do AMD
֏14.804685
1 Trusta.AI(TA) do MAD
.د.م0.360297
1 Trusta.AI(TA) do MXN
$0.71982
1 Trusta.AI(TA) do SAR
ريال0.145125
1 Trusta.AI(TA) do ETB
Br5.933484
1 Trusta.AI(TA) do KES
KSh5.001588
1 Trusta.AI(TA) do JOD
د.أ0.0274383
1 Trusta.AI(TA) do PLN
0.142803
1 Trusta.AI(TA) do RON
лв0.171054
1 Trusta.AI(TA) do SEK
kr0.369585
1 Trusta.AI(TA) do BGN
лв0.06579
1 Trusta.AI(TA) do HUF
Ft13.008231
1 Trusta.AI(TA) do CZK
0.819666
1 Trusta.AI(TA) do KWD
د.ك0.0118809
1 Trusta.AI(TA) do ILS
0.125775
1 Trusta.AI(TA) do BOB
Bs0.26703
1 Trusta.AI(TA) do AZN
0.06579
1 Trusta.AI(TA) do TJS
SM0.357975
1 Trusta.AI(TA) do GEL
0.104877
1 Trusta.AI(TA) do AOA
Kz35.439525
1 Trusta.AI(TA) do BHD
.د.ب0.0145512
1 Trusta.AI(TA) do BMD
$0.0387
1 Trusta.AI(TA) do DKK
kr0.250776
1 Trusta.AI(TA) do HNL
L1.020132
1 Trusta.AI(TA) do MUR
1.780974
1 Trusta.AI(TA) do NAD
$0.67338
1 Trusta.AI(TA) do NOK
kr0.39474
1 Trusta.AI(TA) do NZD
$0.068112
1 Trusta.AI(TA) do PAB
B/.0.0387
1 Trusta.AI(TA) do PGK
K0.164475
1 Trusta.AI(TA) do QAR
ر.ق0.140868
1 Trusta.AI(TA) do RSD
дин.3.941982
1 Trusta.AI(TA) do UZS
soʻm460.714212
1 Trusta.AI(TA) do ALL
L3.252348
1 Trusta.AI(TA) do ANG
ƒ0.069273
1 Trusta.AI(TA) do AWG
ƒ0.06966
1 Trusta.AI(TA) do BBD
$0.0774
1 Trusta.AI(TA) do BAM
KM0.06579
1 Trusta.AI(TA) do BIF
Fr114.1263
1 Trusta.AI(TA) do BND
$0.05031
1 Trusta.AI(TA) do BSD
$0.0387
1 Trusta.AI(TA) do JMD
$6.228765
1 Trusta.AI(TA) do KHR
155.421522
1 Trusta.AI(TA) do KMF
Fr16.4862
1 Trusta.AI(TA) do LAK
841.304331
1 Trusta.AI(TA) do LKR
රු11.787633
1 Trusta.AI(TA) do MDL
L0.659835
1 Trusta.AI(TA) do MGA
Ar174.32415
1 Trusta.AI(TA) do MOP
P0.3096
1 Trusta.AI(TA) do MVR
0.59598
1 Trusta.AI(TA) do MWK
MK67.187457
1 Trusta.AI(TA) do MZN
MT2.474865
1 Trusta.AI(TA) do NPR
रु5.493078
1 Trusta.AI(TA) do PYG
274.4604
1 Trusta.AI(TA) do RWF
Fr56.2311
1 Trusta.AI(TA) do SBD
$0.318114
1 Trusta.AI(TA) do SCR
0.530577
1 Trusta.AI(TA) do SRD
$1.491885
1 Trusta.AI(TA) do SVC
$0.338238
1 Trusta.AI(TA) do SZL
L0.675702
1 Trusta.AI(TA) do TMT
m0.13545
1 Trusta.AI(TA) do TND
د.ت0.1146681
1 Trusta.AI(TA) do TTD
$0.261999
1 Trusta.AI(TA) do UGX
Sh135.2952
1 Trusta.AI(TA) do XAF
Fr22.059
1 Trusta.AI(TA) do XCD
$0.10449
1 Trusta.AI(TA) do XOF
Fr22.059
1 Trusta.AI(TA) do XPF
Fr3.9861
1 Trusta.AI(TA) do BWP
P0.522063
1 Trusta.AI(TA) do BZD
$0.077787
1 Trusta.AI(TA) do CVE
$3.719457
1 Trusta.AI(TA) do DJF
Fr6.8499
1 Trusta.AI(TA) do DOP
$2.483766
1 Trusta.AI(TA) do DZD
د.ج5.059251
1 Trusta.AI(TA) do FJD
$0.088236
1 Trusta.AI(TA) do GNF
Fr336.4965
1 Trusta.AI(TA) do GTQ
Q0.296442
1 Trusta.AI(TA) do GYD
$8.094492
1 Trusta.AI(TA) do ISK
kr4.9149

Zasoby Trusta.AI

Aby lepiej zrozumieć Trusta.AI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Trusta.AI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Trusta.AI

Jaka jest dziś wartość Trusta.AI (TA)?
Aktualna cena TA w USD wynosi 0.0387USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TA do USD?
Aktualna cena TA w USD wynosi $ 0.0387. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Trusta.AI?
Kapitalizacja rynkowa dla TA wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TA w obiegu?
W obiegu TA znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TA?
TA osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TA?
TA zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu TA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TA wynosi $ 79.87K USD.
Czy w tym roku TA pójdzie wyżej?
TA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:37:30 (UTC+8)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

