Na podstawie Twojej prognozy Trusta.AI może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.03888.

Na podstawie Twojej prognozy Trusta.AI może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.040824.

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TA na 2027 rok wyniesie $ 0.042865 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TA na 2028 rok wyniesie $ 0.045008 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TA w 2029 roku wyniesie $ 0.047258 przy stopie wzrostu 21.55%.

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TA w 2030 roku wyniesie $ 0.049621 przy stopie wzrostu 27.63%.

W 2040 cena Trusta.AI może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.080828.

W 2050 cena Trusta.AI może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.131661.