GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Syndicate to 0.1245 USD. Śledź aktualizacje cen SYND do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SYND łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Syndicate to 0.1245 USD. Śledź aktualizacje cen SYND do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SYND łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SYND

Informacje o cenie SYND

Czym jest SYND

Oficjalna strona internetowa SYND

Tokenomika SYND

Prognoza cen SYND

Historia SYND

Przewodnik zakupowy SYND

Przelicznik SYND-fiat

SYND na spot

USDT-M Futures SYND

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Syndicate

Cena Syndicate(SYND)

Aktualna cena 1 SYND do USD:

$0.1244
$0.1244$0.1244
+5.78%1D
USD
Syndicate (SYND) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:37:21 (UTC+8)

Informacje o cenie Syndicate (SYND) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.1141
$ 0.1141$ 0.1141
Minimum 24h
$ 0.1381
$ 0.1381$ 0.1381
Maksimum 24h

$ 0.1141
$ 0.1141$ 0.1141

$ 0.1381
$ 0.1381$ 0.1381

--
----

--
----

0.00%

+5.78%

-37.72%

-37.72%

Aktualna cena Syndicate (SYND) wynosi $ 0.1245. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SYND wahał się między $ 0.1141 a $ 0.1381, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SYND w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SYND zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +5.78% w ciągu 24 godzin i o -37.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Syndicate (SYND)

--
----

$ 57.10K
$ 57.10K$ 57.10K

$ 124.50M
$ 124.50M$ 124.50M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Syndicate wynosi --, przy $ 57.10K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SYND w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 124.50M.

Historia ceny Syndicate (SYND) – USD

Śledź zmiany ceny Syndicate dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.006797+5.78%
30 Dni$ -0.4114-76.77%
60 dni$ -0.1355-52.12%
90 dni$ -0.1355-52.12%
Dzisiejsza zmiana ceny Syndicate

DziśSYND odnotował zmianę $ +0.006797 (+5.78%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Syndicate

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.4114 (-76.77%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Syndicate

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SYND o $ -0.1355(-52.12%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Syndicate

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.1355 (-52.12%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Syndicate (SYND)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Syndicate.

Co to jest Syndicate (SYND)

Syndicate empowers developers to create programmable, atomically composable appchains with complete control over the network, sequencer, and economy.

Syndicate jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Syndicate. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SYND, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Syndicate na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Syndicate będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Syndicate (w USD)

Jaka będzie wartość Syndicate (SYND) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Syndicate (SYND) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Syndicate.

Sprawdź teraz prognozę ceny Syndicate!

Tokenomika Syndicate (SYND)

Zrozumienie tokenomiki Syndicate (SYND) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SYNDjuż teraz!

Jak kupić Syndicate (SYND)

Szukasz jak kupić Syndicate? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Syndicate na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

SYND na lokalne waluty

1 Syndicate(SYND) do VND
3,276.2175
1 Syndicate(SYND) do AUD
A$0.190485
1 Syndicate(SYND) do GBP
0.09462
1 Syndicate(SYND) do EUR
0.10707
1 Syndicate(SYND) do USD
$0.1245
1 Syndicate(SYND) do MYR
RM0.52041
1 Syndicate(SYND) do TRY
5.24145
1 Syndicate(SYND) do JPY
¥19.0485
1 Syndicate(SYND) do ARS
ARS$180.695565
1 Syndicate(SYND) do RUB
10.12683
1 Syndicate(SYND) do INR
11.03319
1 Syndicate(SYND) do IDR
Rp2,074.99917
1 Syndicate(SYND) do PHP
7.324335
1 Syndicate(SYND) do EGP
￡E.5.902545
1 Syndicate(SYND) do BRL
R$0.66732
1 Syndicate(SYND) do CAD
C$0.175545
1 Syndicate(SYND) do BDT
15.17157
1 Syndicate(SYND) do NGN
179.6535
1 Syndicate(SYND) do COP
$478.845675
1 Syndicate(SYND) do ZAR
R.2.165055
1 Syndicate(SYND) do UAH
5.23647
1 Syndicate(SYND) do TZS
T.Sh.305.8965
1 Syndicate(SYND) do VES
Bs27.7635
1 Syndicate(SYND) do CLP
$117.528
1 Syndicate(SYND) do PKR
Rs35.18868
1 Syndicate(SYND) do KZT
65.388645
1 Syndicate(SYND) do THB
฿4.04127
1 Syndicate(SYND) do TWD
NT$3.850785
1 Syndicate(SYND) do AED
د.إ0.456915
1 Syndicate(SYND) do CHF
Fr0.0996
1 Syndicate(SYND) do HKD
HK$0.967365
1 Syndicate(SYND) do AMD
֏47.627475
1 Syndicate(SYND) do MAD
.د.م1.159095
1 Syndicate(SYND) do MXN
$2.3157
1 Syndicate(SYND) do SAR
ريال0.466875
1 Syndicate(SYND) do ETB
Br19.08834
1 Syndicate(SYND) do KES
KSh16.09038
1 Syndicate(SYND) do JOD
د.أ0.0882705
1 Syndicate(SYND) do PLN
0.459405
1 Syndicate(SYND) do RON
лв0.55029
1 Syndicate(SYND) do SEK
kr1.188975
1 Syndicate(SYND) do BGN
лв0.21165
1 Syndicate(SYND) do HUF
Ft41.848185
1 Syndicate(SYND) do CZK
2.63691
1 Syndicate(SYND) do KWD
د.ك0.0382215
1 Syndicate(SYND) do ILS
0.404625
1 Syndicate(SYND) do BOB
Bs0.85905
1 Syndicate(SYND) do AZN
0.21165
1 Syndicate(SYND) do TJS
SM1.151625
1 Syndicate(SYND) do GEL
0.337395
1 Syndicate(SYND) do AOA
Kz114.010875
1 Syndicate(SYND) do BHD
.د.ب0.046812
1 Syndicate(SYND) do BMD
$0.1245
1 Syndicate(SYND) do DKK
kr0.80676
1 Syndicate(SYND) do HNL
L3.28182
1 Syndicate(SYND) do MUR
5.72949
1 Syndicate(SYND) do NAD
$2.1663
1 Syndicate(SYND) do NOK
kr1.2699
1 Syndicate(SYND) do NZD
$0.21912
1 Syndicate(SYND) do PAB
B/.0.1245
1 Syndicate(SYND) do PGK
K0.529125
1 Syndicate(SYND) do QAR
ر.ق0.45318
1 Syndicate(SYND) do RSD
дин.12.68157
1 Syndicate(SYND) do UZS
soʻm1,482.14262
1 Syndicate(SYND) do ALL
L10.46298
1 Syndicate(SYND) do ANG
ƒ0.222855
1 Syndicate(SYND) do AWG
ƒ0.2241
1 Syndicate(SYND) do BBD
$0.249
1 Syndicate(SYND) do BAM
KM0.21165
1 Syndicate(SYND) do BIF
Fr367.1505
1 Syndicate(SYND) do BND
$0.16185
1 Syndicate(SYND) do BSD
$0.1245
1 Syndicate(SYND) do JMD
$20.038275
1 Syndicate(SYND) do KHR
499.99947
1 Syndicate(SYND) do KMF
Fr53.037
1 Syndicate(SYND) do LAK
2,706.521685
1 Syndicate(SYND) do LKR
රු37.921455
1 Syndicate(SYND) do MDL
L2.122725
1 Syndicate(SYND) do MGA
Ar560.81025
1 Syndicate(SYND) do MOP
P0.996
1 Syndicate(SYND) do MVR
1.9173
1 Syndicate(SYND) do MWK
MK216.145695
1 Syndicate(SYND) do MZN
MT7.961775
1 Syndicate(SYND) do NPR
रु17.67153
1 Syndicate(SYND) do PYG
882.954
1 Syndicate(SYND) do RWF
Fr180.8985
1 Syndicate(SYND) do SBD
$1.02339
1 Syndicate(SYND) do SCR
1.706895
1 Syndicate(SYND) do SRD
$4.799475
1 Syndicate(SYND) do SVC
$1.08813
1 Syndicate(SYND) do SZL
L2.17377
1 Syndicate(SYND) do TMT
m0.43575
1 Syndicate(SYND) do TND
د.ت0.3688935
1 Syndicate(SYND) do TTD
$0.842865
1 Syndicate(SYND) do UGX
Sh435.252
1 Syndicate(SYND) do XAF
Fr70.965
1 Syndicate(SYND) do XCD
$0.33615
1 Syndicate(SYND) do XOF
Fr70.965
1 Syndicate(SYND) do XPF
Fr12.8235
1 Syndicate(SYND) do BWP
P1.679505
1 Syndicate(SYND) do BZD
$0.250245
1 Syndicate(SYND) do CVE
$11.965695
1 Syndicate(SYND) do DJF
Fr22.0365
1 Syndicate(SYND) do DOP
$7.99041
1 Syndicate(SYND) do DZD
د.ج16.275885
1 Syndicate(SYND) do FJD
$0.28386
1 Syndicate(SYND) do GNF
Fr1,082.5275
1 Syndicate(SYND) do GTQ
Q0.95367
1 Syndicate(SYND) do GYD
$26.04042
1 Syndicate(SYND) do ISK
kr15.8115

Zasoby Syndicate

Aby lepiej zrozumieć Syndicate, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Syndicate
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Syndicate

Jaka jest dziś wartość Syndicate (SYND)?
Aktualna cena SYND w USD wynosi 0.1245USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SYND do USD?
Aktualna cena SYND w USD wynosi $ 0.1245. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Syndicate?
Kapitalizacja rynkowa dla SYND wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SYND w obiegu?
W obiegu SYND znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SYND?
SYND osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SYND?
SYND zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu SYND?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SYND wynosi $ 57.10K USD.
Czy w tym roku SYND pójdzie wyżej?
SYND może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SYND, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:37:21 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Syndicate (SYND)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator SYND do USD

Kwota

SYND
SYND
USD
USD

1 SYND = 0.1245 USD

Handluj SYND

SYND/USDT
$0.1244
$0.1244$0.1244
+5.69%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,177.27
$103,177.27$103,177.27

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,406.75
$3,406.75$3,406.75

+0.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.40
$161.40$161.40

+0.54%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,177.27
$103,177.27$103,177.27

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,406.75
$3,406.75$3,406.75

+0.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.40
$161.40$161.40

+0.54%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3420
$2.3420$2.3420

+2.88%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0835
$1.0835$1.0835

-0.15%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03585
$0.03585$0.03585

+43.40%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011212
$0.000011212$0.000011212

+493.85%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000646
$0.0000000646$0.0000000646

+327.81%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1959
$0.1959$0.1959

+291.80%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4534
$1.4534$1.4534

+79.16%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01885
$0.01885$0.01885

+50.80%