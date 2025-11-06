GiełdaDEX+
Aktualna cena Bitlayer to 0.05958 USD. Śledź aktualizacje cen BTR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BTR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BTR

Informacje o cenie BTR

Czym jest BTR

Biała księga BTR

Oficjalna strona internetowa BTR

Tokenomika BTR

Prognoza cen BTR

Historia BTR

Przewodnik zakupowy BTR

Przelicznik BTR-fiat

BTR na spot

USDT-M Futures BTR

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Bitlayer

Cena Bitlayer(BTR)

Aktualna cena 1 BTR do USD:

$0.05958
$0.05958
+1.27%1D
USD
Bitlayer (BTR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:17:14 (UTC+8)

Informacje o cenie Bitlayer (BTR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.05419
$ 0.05419
Minimum 24h
$ 0.06137
$ 0.06137
Maksimum 24h

$ 0.05419
$ 0.05419

$ 0.06137
$ 0.06137

--
----

--
----

-0.92%

+1.27%

-11.96%

-11.96%

Aktualna cena Bitlayer (BTR) wynosi $ 0.05958. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BTR wahał się między $ 0.05419 a $ 0.06137, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BTR w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BTR zmieniły się o -0.92% w ciągu ostatniej godziny, o +1.27% w ciągu 24 godzin i o -11.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bitlayer (BTR)

--
--

$ 280.13K
$ 280.13K

$ 59.58M
$ 59.58M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BITLAYER

Obecna kapitalizacja rynkowa Bitlayer wynosi --, przy $ 280.13K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BTR w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 59.58M.

Historia ceny Bitlayer (BTR) – USD

Śledź zmiany ceny Bitlayer dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0007472+1.27%
30 Dni$ -0.03242-35.24%
60 dni$ +0.00172+2.97%
90 dni$ -0.00292-4.68%
Dzisiejsza zmiana ceny Bitlayer

DziśBTR odnotował zmianę $ +0.0007472 (+1.27%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Bitlayer

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.03242 (-35.24%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Bitlayer

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BTR o $ +0.00172(+2.97%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Bitlayer

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00292 (-4.68%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Bitlayer (BTR)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Bitlayer.

Co to jest Bitlayer (BTR)

Bitlayer unlocks the full potential of Bitcoin DeFi by merging unparalleled security with a lightning-fast smart contract engine. Built on Bitcoin-native security, Bitlayer combines a trust-minimized BitVM bridge, a Bitcoin rollup architecture, and a high-performance execution layer to bring real utility, speed, and composability to Bitcoin. Bitlayer is building a full-stack infrastructure for Bitcoin DeFi.

Bitlayer jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Bitlayer. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BTR, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Bitlayer na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Bitlayer będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Bitlayer (w USD)

Jaka będzie wartość Bitlayer (BTR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bitlayer (BTR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bitlayer.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bitlayer!

Tokenomika Bitlayer (BTR)

Zrozumienie tokenomiki Bitlayer (BTR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BTRjuż teraz!

Jak kupić Bitlayer (BTR)

Szukasz jak kupić Bitlayer? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Bitlayer na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BTR na lokalne waluty

1 Bitlayer(BTR) do VND
1,567.8477
1 Bitlayer(BTR) do AUD
A$0.0911574
1 Bitlayer(BTR) do GBP
0.0452808
1 Bitlayer(BTR) do EUR
0.0512388
1 Bitlayer(BTR) do USD
$0.05958
1 Bitlayer(BTR) do MYR
RM0.2490444
1 Bitlayer(BTR) do TRY
2.5089138
1 Bitlayer(BTR) do JPY
¥9.11574
1 Bitlayer(BTR) do ARS
ARS$86.4726246
1 Bitlayer(BTR) do RUB
4.846833
1 Bitlayer(BTR) do INR
5.275809
1 Bitlayer(BTR) do IDR
Rp992.9996028
1 Bitlayer(BTR) do PHP
3.500325
1 Bitlayer(BTR) do EGP
￡E.2.8246878
1 Bitlayer(BTR) do BRL
R$0.318753
1 Bitlayer(BTR) do CAD
C$0.0840078
1 Bitlayer(BTR) do BDT
7.2604188
1 Bitlayer(BTR) do NGN
85.97394
1 Bitlayer(BTR) do COP
$230.03838
1 Bitlayer(BTR) do ZAR
R.1.0378836
1 Bitlayer(BTR) do UAH
2.5059348
1 Bitlayer(BTR) do TZS
T.Sh.146.38806
1 Bitlayer(BTR) do VES
Bs13.28634
1 Bitlayer(BTR) do CLP
$56.24352
1 Bitlayer(BTR) do PKR
Rs16.8396912
1 Bitlayer(BTR) do KZT
31.2920118
1 Bitlayer(BTR) do THB
฿1.9339668
1 Bitlayer(BTR) do TWD
NT$1.841022
1 Bitlayer(BTR) do AED
د.إ0.2186586
1 Bitlayer(BTR) do CHF
Fr0.047664
1 Bitlayer(BTR) do HKD
HK$0.4629366
1 Bitlayer(BTR) do AMD
֏22.792329
1 Bitlayer(BTR) do MAD
.د.م0.5546898
1 Bitlayer(BTR) do MXN
$1.108188
1 Bitlayer(BTR) do SAR
ريال0.223425
1 Bitlayer(BTR) do ETB
Br9.1348056
1 Bitlayer(BTR) do KES
KSh7.7001192
1 Bitlayer(BTR) do JOD
د.أ0.04224222
1 Bitlayer(BTR) do PLN
0.2198502
1 Bitlayer(BTR) do RON
лв0.2633436
1 Bitlayer(BTR) do SEK
kr0.568989
1 Bitlayer(BTR) do BGN
лв0.101286
1 Bitlayer(BTR) do HUF
Ft20.0468826
1 Bitlayer(BTR) do CZK
1.2625002
1 Bitlayer(BTR) do KWD
د.ك0.01829106
1 Bitlayer(BTR) do ILS
0.193635
1 Bitlayer(BTR) do BOB
Bs0.411102
1 Bitlayer(BTR) do AZN
0.101286
1 Bitlayer(BTR) do TJS
SM0.551115
1 Bitlayer(BTR) do GEL
0.1614618
1 Bitlayer(BTR) do AOA
Kz54.560385
1 Bitlayer(BTR) do BHD
.د.ب0.02246166
1 Bitlayer(BTR) do BMD
$0.05958
1 Bitlayer(BTR) do DKK
kr0.3866742
1 Bitlayer(BTR) do HNL
L1.5705288
1 Bitlayer(BTR) do MUR
2.7418716
1 Bitlayer(BTR) do NAD
$1.036692
1 Bitlayer(BTR) do NOK
kr0.607716
1 Bitlayer(BTR) do NZD
$0.1048608
1 Bitlayer(BTR) do PAB
B/.0.05958
1 Bitlayer(BTR) do PGK
K0.253215
1 Bitlayer(BTR) do QAR
ر.ق0.2168712
1 Bitlayer(BTR) do RSD
дин.6.0723936
1 Bitlayer(BTR) do UZS
soʻm709.2856008
1 Bitlayer(BTR) do ALL
L5.0071032
1 Bitlayer(BTR) do ANG
ƒ0.1066482
1 Bitlayer(BTR) do AWG
ƒ0.107244
1 Bitlayer(BTR) do BBD
$0.11916
1 Bitlayer(BTR) do BAM
KM0.101286
1 Bitlayer(BTR) do BIF
Fr175.70142
1 Bitlayer(BTR) do BND
$0.077454
1 Bitlayer(BTR) do BSD
$0.05958
1 Bitlayer(BTR) do JMD
$9.589401
1 Bitlayer(BTR) do KHR
239.2768548
1 Bitlayer(BTR) do KMF
Fr25.38108
1 Bitlayer(BTR) do LAK
1,295.2173654
1 Bitlayer(BTR) do LKR
රු18.1474722
1 Bitlayer(BTR) do MDL
L1.015839
1 Bitlayer(BTR) do MGA
Ar268.37811
1 Bitlayer(BTR) do MOP
P0.47664
1 Bitlayer(BTR) do MVR
0.917532
1 Bitlayer(BTR) do MWK
MK103.4374338
1 Bitlayer(BTR) do MZN
MT3.810141
1 Bitlayer(BTR) do NPR
रु8.4567852
1 Bitlayer(BTR) do PYG
422.54136
1 Bitlayer(BTR) do RWF
Fr86.56974
1 Bitlayer(BTR) do SBD
$0.4897476
1 Bitlayer(BTR) do SCR
0.8168418
1 Bitlayer(BTR) do SRD
$2.296809
1 Bitlayer(BTR) do SVC
$0.5207292
1 Bitlayer(BTR) do SZL
L1.0402668
1 Bitlayer(BTR) do TMT
m0.20853
1 Bitlayer(BTR) do TND
د.ت0.17653554
1 Bitlayer(BTR) do TTD
$0.4033566
1 Bitlayer(BTR) do UGX
Sh208.29168
1 Bitlayer(BTR) do XAF
Fr33.9606
1 Bitlayer(BTR) do XCD
$0.160866
1 Bitlayer(BTR) do XOF
Fr33.9606
1 Bitlayer(BTR) do XPF
Fr6.13674
1 Bitlayer(BTR) do BWP
P0.8037342
1 Bitlayer(BTR) do BZD
$0.1197558
1 Bitlayer(BTR) do CVE
$5.7262338
1 Bitlayer(BTR) do DJF
Fr10.54566
1 Bitlayer(BTR) do DOP
$3.8238444
1 Bitlayer(BTR) do DZD
د.ج7.7888934
1 Bitlayer(BTR) do FJD
$0.1358424
1 Bitlayer(BTR) do GNF
Fr518.0481
1 Bitlayer(BTR) do GTQ
Q0.4563828
1 Bitlayer(BTR) do GYD
$12.4617528
1 Bitlayer(BTR) do ISK
kr7.56666

Zasoby Bitlayer

Aby lepiej zrozumieć Bitlayer, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Bitlayer
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Bitlayer

Jaka jest dziś wartość Bitlayer (BTR)?
Aktualna cena BTR w USD wynosi 0.05958USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BTR do USD?
Aktualna cena BTR w USD wynosi $ 0.05958. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bitlayer?
Kapitalizacja rynkowa dla BTR wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BTR w obiegu?
W obiegu BTR znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BTR?
BTR osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BTR?
BTR zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu BTR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BTR wynosi $ 280.13K USD.
Czy w tym roku BTR pójdzie wyżej?
BTR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BTR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:17:14 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Bitlayer (BTR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator BTR do USD

Kwota

BTR
BTR
USD
USD

1 BTR = 0.05958 USD

Handluj BTR

BTR/USDC
$0.05961
$0.05961
+1.79%
BTR/USDT
$0.05958
$0.05958
+1.44%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,245.02

$3,389.22

$160.71

$1.0000

$1,477.78

$103,245.02

$3,389.22

$160.71

$2.3294

$1.0714

$0.00000

$0.00000

$0.03719

$0.00431

$0.00664

$0.000011583

$0.0000000597

$0.1906

$1.5258

$0.01850

