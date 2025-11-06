Prognoza ceny Syndicate (SYND) (USD)

Sprawdź prognozy cen Syndicate na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SYND w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Syndicate % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.155 $0.155 $0.155 +31.80% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Syndicate na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Syndicate (SYND) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Syndicate może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.155. Prognoza ceny Syndicate (SYND) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Syndicate może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.16275. Prognoza ceny Syndicate (SYND) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SYND na 2027 rok wyniesie $ 0.170887 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Syndicate (SYND) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SYND na 2028 rok wyniesie $ 0.179431 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Syndicate (SYND) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SYND w 2029 roku wyniesie $ 0.188403 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Syndicate (SYND) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SYND w 2030 roku wyniesie $ 0.197823 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Syndicate (SYND) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Syndicate może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.322233. Prognoza ceny Syndicate (SYND) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Syndicate może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.524885. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.155 0.00%

2026 $ 0.16275 5.00%

2027 $ 0.170887 10.25%

2028 $ 0.179431 15.76%

2029 $ 0.188403 21.55%

2030 $ 0.197823 27.63%

2031 $ 0.207714 34.01%

2032 $ 0.218100 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.229005 47.75%

2034 $ 0.240455 55.13%

2035 $ 0.252478 62.89%

2036 $ 0.265102 71.03%

2037 $ 0.278357 79.59%

2038 $ 0.292275 88.56%

2039 $ 0.306889 97.99%

2040 $ 0.322233 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Syndicate na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.155 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.155021 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.155148 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.155636 0.41% Prognoza ceny Syndicate (SYND) na dziś Przewidywana cena dla SYND w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.155 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Syndicate (SYND) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SYND z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.155021 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Syndicate (SYND) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SYND, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.155148 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Syndicate (SYND) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SYND wynosi $0.155636 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Syndicate Aktualna cena $ 0.155$ 0.155 $ 0.155 Zmiana ceny (24H) +31.80% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 73.31K$ 73.31K $ 73.31K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SYND to $ 0.155. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +31.80%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 73.31K. Ponadto SYND ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę SYND

Historyczna cena Syndicate Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Syndicate, cena Syndicate wynosi 0.155USD. Podaż w obiegu Syndicate (SYND) wynosi 0.00 SYND , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.32% $ 0.0372 $ 0.1918 $ 0.1168

7 D -0.20% $ -0.040399 $ 0.1954 $ 0.1108

30 Dni -0.68% $ -0.340999 $ 0.4978 $ 0.1108 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Syndicate zanotował zmianę ceny o $0.0372 , co stanowi 0.32% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Syndicate osiągnął maksimum na poziomie $0.1954 i minimum na poziomie $0.1108 . Zanotowano zmianę ceny o -0.20% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SYND do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Syndicate o -0.68% , co odpowiada około $-0.340999 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SYND. Sprawdź pełną historię cen Syndicate, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen SYND

Jak działa moduł przewidywania ceny Syndicate (SYND)? Moduł predykcji ceny Syndicate to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SYND. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Syndicate na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SYND, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Syndicate. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SYND. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SYND, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Syndicate.

Dlaczego prognoaza ceny SYND jest ważna?

Prognozy cen SYND są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w SYND? Według Twoich prognoz SYND osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny SYND na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Syndicate (SYND), przewidywana cena SYND osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 SYND w 2026 roku? Cena 1 Syndicate (SYND) wynosi dziś $0.155 . Według powyższego modułu prognoz SYND wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena SYND w 2027 roku? Syndicate (SYND) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SYND do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SYND w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Syndicate (SYND) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SYND w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Syndicate (SYND) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 SYND w 2030 roku? Cena 1 Syndicate (SYND) wynosi dziś $0.155 . Według powyższego modułu prognoz SYND wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny SYND na 2040 rok? Syndicate (SYND) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SYND do 2040 roku. Zarejestruj się teraz