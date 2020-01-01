Tokenomika SOLARX (SXCH) Odkryj kluczowe informacje o SOLARX (SXCH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SOLARX (SXCH) solar powered mining powered by the SXCH layer 1 chain. Oficjalna strona internetowa: https://solarx.ai Biała księga: https://solarx.ai/whitepaper Block Explorer: https://solarxexplorer.com

Tokenomika i analiza cenowa SOLARX (SXCH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SOLARX (SXCH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 156.89K $ 156.89K $ 156.89K Całkowita podaż: $ 398.38M $ 398.38M $ 398.38M Podaż w obiegu: $ 108.05M $ 108.05M $ 108.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 578.44K $ 578.44K $ 578.44K Historyczne maksimum: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Historyczne minimum: $ 0.0014337886754076 $ 0.0014337886754076 $ 0.0014337886754076 Aktualna cena: $ 0.001452 $ 0.001452 $ 0.001452 Dowiedz się więcej o cenie SOLARX (SXCH)

Tokenomika SOLARX (SXCH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SOLARX (SXCH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SXCH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SXCH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSXCH tokenomikę, poznaj cenę tokena SXCHna żywo!

