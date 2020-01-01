Tokenomika Slash Vision Labs (SVL) Odkryj kluczowe informacje o Slash Vision Labs (SVL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Slash Vision Labs (SVL) Slash Vision Labs (SVL) is a project focused on revolutionising the way value is transferred, specifically within the realm of cryptocurrency payments. Slash is the creator of Japan's first-ever crypto-backed credit card, designed to bridge the gap between traditional financial systems and digital currencies. This crypto card product is part of SVL's broader strategy to onboard the next wave of crypto users. The SVL token lies at the heart of this ecosystem, designed to redistribute 100% of the revenue generated from the Slash payments products back to the community. Oficjalna strona internetowa: https://slash.vision/ Biała księga: https://slash-fi.gitbook.io/docs/whitepaper/slash-project-white-paper Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=mantle&tab=transactions&tokenAddress=0xabbeed1d173541e0546b38b1c0394975be200000

Tokenomika i analiza cenowa Slash Vision Labs (SVL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Slash Vision Labs (SVL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 361.04M $ 361.04M $ 361.04M Historyczne maksimum: $ 0.053608 $ 0.053608 $ 0.053608 Historyczne minimum: $ 0.002311652863941711 $ 0.002311652863941711 $ 0.002311652863941711 Aktualna cena: $ 0.036104 $ 0.036104 $ 0.036104 Dowiedz się więcej o cenie Slash Vision Labs (SVL)

Tokenomika Slash Vision Labs (SVL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Slash Vision Labs (SVL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SVL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SVL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSVL tokenomikę, poznaj cenę tokena SVLna żywo!

Jak kupić SVL Chcesz dodać Slash Vision Labs (SVL) do swojego portfolio?

Historia ceny Slash Vision Labs (SVL) Analiza historii ceny SVL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SVL już teraz!

Prognoza ceny SVL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SVL? Nasza strona z prognozami cen SVL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SVL już teraz!

