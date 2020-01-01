Tokenomika StreamCoin (STRM) Odkryj kluczowe informacje o StreamCoin (STRM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o StreamCoin (STRM) StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content. StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content. Oficjalna strona internetowa: https://stream-coin.com Biała księga: https://stream-coin.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xc598275452fa319d75ee5f176fd3b8384925b425 Kup STRM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa StreamCoin (STRM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla StreamCoin (STRM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Całkowita podaż: $ 3.04B $ 3.04B $ 3.04B Podaż w obiegu: $ 1.49B $ 1.49B $ 1.49B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.22M $ 5.22M $ 5.22M Historyczne maksimum: $ 0.35 $ 0.35 $ 0.35 Historyczne minimum: $ 0.000502346011046426 $ 0.000502346011046426 $ 0.000502346011046426 Aktualna cena: $ 0.0017151 $ 0.0017151 $ 0.0017151 Dowiedz się więcej o cenie StreamCoin (STRM)

Tokenomika StreamCoin (STRM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki StreamCoin (STRM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STRM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STRM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTRM tokenomikę, poznaj cenę tokena STRMna żywo!

Jak kupić STRM Chcesz dodać StreamCoin (STRM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu STRM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować STRM na MEXC już teraz!

Historia ceny StreamCoin (STRM) Analiza historii ceny STRM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny STRM już teraz!

Prognoza ceny STRM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STRM? Nasza strona z prognozami cen STRM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STRM już teraz!

