Aktualna cena LETSTOP to 0.03637 USD. Śledź aktualizacje cen STOP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STOP łatwo w MEXC już teraz.

Cena LETSTOP(STOP)

$0.03634
-1.65%1D
LETSTOP (STOP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:35:20 (UTC+8)

Informacje o cenie LETSTOP (STOP) (USD)

$ 0.028
$ 0.0389
$ 0.028
$ 0.0389
$ 1
$ 0.02770163701207271
+1.14%

-1.65%

-25.40%

-25.40%

Aktualna cena LETSTOP (STOP) wynosi $ 0.03637. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STOP wahał się między $ 0.028 a $ 0.0389, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STOP w historii to $ 1, a najniższy to $ 0.02770163701207271.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STOP zmieniły się o +1.14% w ciągu ostatniej godziny, o -1.65% w ciągu 24 godzin i o -25.40% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

$ 2.39M
$ 142.17K
$ 3.64M
65.78M
100,000,000
99,999,250.81406645
65.77%

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa LETSTOP wynosi $ 2.39M, przy $ 142.17K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STOP w obiegu wynosi 65.78M, przy całkowitej podaży 99999250.81406645. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.64M.

Historia ceny LETSTOP (STOP) – USD

Śledź zmiany ceny LETSTOP dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0006097-1.65%
30 Dni$ -0.03731-50.64%
60 dni$ -0.11721-76.32%
90 dni$ -0.17612-82.89%
Dzisiejsza zmiana ceny LETSTOP

DziśSTOP odnotował zmianę $ -0.0006097 (-1.65%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny LETSTOP

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.03731 (-50.64%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny LETSTOP

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę STOP o $ -0.11721(-76.32%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny LETSTOP

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.17612 (-82.89%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe LETSTOP (STOP)?

Sprawdź teraz stronę historii cen LETSTOP.

Co to jest LETSTOP (STOP)

LETSTOP is the first app to reward safe driving with vouchers or crypto. With 1M+ downloads and 70M+ safe km in 180+ countries, $STOP is powered by Solana.

LETSTOP jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w LETSTOP. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu STOP, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące LETSTOP na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno LETSTOP będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny LETSTOP (w USD)

Jaka będzie wartość LETSTOP (STOP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w LETSTOP (STOP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla LETSTOP.

Sprawdź teraz prognozę ceny LETSTOP!

Tokenomika LETSTOP (STOP)

Zrozumienie tokenomiki LETSTOP (STOP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena STOPjuż teraz!

Jak kupić LETSTOP (STOP)

Szukasz jak kupić LETSTOP? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić LETSTOP na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

STOP na lokalne waluty

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące LETSTOP

Jaka jest dziś wartość LETSTOP (STOP)?
Aktualna cena STOP w USD wynosi 0.03637USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena STOP do USD?
Aktualna cena STOP w USD wynosi $ 0.03637. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa LETSTOP?
Kapitalizacja rynkowa dla STOP wynosi $ 2.39M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż STOP w obiegu?
W obiegu STOP znajduje się 65.78M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) STOP?
STOP osiąga ATH w wysokości 1 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla STOP?
STOP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.02770163701207271 USD.
Jaki jest wolumen obrotu STOP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla STOP wynosi $ 142.17K USD.
Czy w tym roku STOP pójdzie wyżej?
STOP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny STOP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:35:20 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

