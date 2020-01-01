Tokenomika STONKS (STONKS)

Odkryj kluczowe informacje o STONKS (STONKS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o STONKS (STONKS)

The coin issued by the official Nasdaq Twitter account is now community-governed.

Oficjalna strona internetowa:
https://mystonks.org
Block Explorer:
https://solscan.io/token/6NcdiK8B5KK2DzKvzvCfqi8EHaEqu48fyEzC8Mm9pump

Tokenomika i analiza cenowa STONKS (STONKS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla STONKS (STONKS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 18.71M
$ 18.71M$ 18.71M
Historyczne maksimum:
$ 0.08
$ 0.08$ 0.08
Historyczne minimum:
$ 0.000661340687722255
$ 0.000661340687722255$ 0.000661340687722255
Aktualna cena:
$ 0.018709
$ 0.018709$ 0.018709

Tokenomika STONKS (STONKS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki STONKS (STONKS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów STONKS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów STONKS.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSTONKS tokenomikę, poznaj cenę tokena STONKSna żywo!

Jak kupić STONKS

Chcesz dodać STONKS (STONKS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu STONKS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny STONKS (STONKS)

Analiza historii ceny STONKS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny STONKS

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STONKS? Nasza strona z prognozami cen STONKS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.