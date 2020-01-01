Tokenomika STONKS (STONKS) Odkryj kluczowe informacje o STONKS (STONKS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o STONKS (STONKS) The coin issued by the official Nasdaq Twitter account is now community-governed. The coin issued by the official Nasdaq Twitter account is now community-governed. Oficjalna strona internetowa: https://mystonks.org Block Explorer: https://solscan.io/token/6NcdiK8B5KK2DzKvzvCfqi8EHaEqu48fyEzC8Mm9pump Kup STONKS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa STONKS (STONKS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla STONKS (STONKS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.71M $ 18.71M $ 18.71M Historyczne maksimum: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Historyczne minimum: $ 0.000661340687722255 $ 0.000661340687722255 $ 0.000661340687722255 Aktualna cena: $ 0.018709 $ 0.018709 $ 0.018709 Dowiedz się więcej o cenie STONKS (STONKS)

Tokenomika STONKS (STONKS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki STONKS (STONKS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STONKS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STONKS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTONKS tokenomikę, poznaj cenę tokena STONKSna żywo!

