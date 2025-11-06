GiełdaDEX+
Aktualna cena STBL to 0.07162 USD. Śledź aktualizacje cen STBL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STBL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o STBL

Informacje o cenie STBL

Czym jest STBL

Biała księga STBL

Oficjalna strona internetowa STBL

Tokenomika STBL

Prognoza cen STBL

Historia STBL

Przewodnik zakupowy STBL

Przelicznik STBL-fiat

STBL na spot

USDT-M Futures STBL

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo STBL

Cena STBL(STBL)

Aktualna cena 1 STBL do USD:

$0.07162
$0.07162$0.07162
-7.47%1D
USD
STBL (STBL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:35:06 (UTC+8)

Informacje o cenie STBL (STBL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.06087
$ 0.06087$ 0.06087
Minimum 24h
$ 0.08021
$ 0.08021$ 0.08021
Maksimum 24h

$ 0.06087
$ 0.06087$ 0.06087

$ 0.08021
$ 0.08021$ 0.08021

$ 0.6107798696411226
$ 0.6107798696411226$ 0.6107798696411226

$ 0.05027366108223707
$ 0.05027366108223707$ 0.05027366108223707

-0.12%

-7.47%

-29.13%

-29.13%

Aktualna cena STBL (STBL) wynosi $ 0.07162. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STBL wahał się między $ 0.06087 a $ 0.08021, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STBL w historii to $ 0.6107798696411226, a najniższy to $ 0.05027366108223707.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STBL zmieniły się o -0.12% w ciągu ostatniej godziny, o -7.47% w ciągu 24 godzin i o -29.13% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o STBL (STBL)

No.589

$ 35.81M
$ 35.81M$ 35.81M

$ 995.64K
$ 995.64K$ 995.64K

$ 716.20M
$ 716.20M$ 716.20M

500.00M
500.00M 500.00M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

5.00%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa STBL wynosi $ 35.81M, przy $ 995.64K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STBL w obiegu wynosi 500.00M, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 716.20M.

Historia ceny STBL (STBL) – USD

Śledź zmiany ceny STBL dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0057819-7.47%
30 Dni$ -0.23141-76.37%
60 dni$ +0.06662+1,332.40%
90 dni$ +0.06662+1,332.40%
Dzisiejsza zmiana ceny STBL

DziśSTBL odnotował zmianę $ -0.0057819 (-7.47%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny STBL

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.23141 (-76.37%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny STBL

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę STBL o $ +0.06662(+1,332.40%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny STBL

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.06662 (+1,332.40%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe STBL (STBL)?

Sprawdź teraz stronę historii cen STBL.

Co to jest STBL (STBL)

STBL is a decentralized, non-custodial platform built to redefine stablecoin utility by combining yield, transparency, and real-world asset (RWA) backing. At its core, STBL is a mechanism to mint stablecoins — namely USST and YLD — with unique advantages that stand out in the DeFi ecosystem: yield without staking, no lockups, and RWA-powered growth.

STBL jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w STBL. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu STBL, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące STBL na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno STBL będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny STBL (w USD)

Jaka będzie wartość STBL (STBL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w STBL (STBL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla STBL.

Sprawdź teraz prognozę ceny STBL!

Tokenomika STBL (STBL)

Zrozumienie tokenomiki STBL (STBL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena STBLjuż teraz!

Jak kupić STBL (STBL)

Szukasz jak kupić STBL? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić STBL na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

STBL na lokalne waluty

1 STBL(STBL) do VND
1,884.6803
1 STBL(STBL) do AUD
A$0.1095786
1 STBL(STBL) do GBP
0.0544312
1 STBL(STBL) do EUR
0.0615932
1 STBL(STBL) do USD
$0.07162
1 STBL(STBL) do MYR
RM0.2993716
1 STBL(STBL) do TRY
3.015202
1 STBL(STBL) do JPY
¥10.95786
1 STBL(STBL) do ARS
ARS$103.9471194
1 STBL(STBL) do RUB
5.8255708
1 STBL(STBL) do INR
6.3469644
1 STBL(STBL) do IDR
Rp1,193.6661892
1 STBL(STBL) do PHP
4.2134046
1 STBL(STBL) do EGP
￡E.3.3955042
1 STBL(STBL) do BRL
R$0.3838832
1 STBL(STBL) do CAD
C$0.1009842
1 STBL(STBL) do BDT
8.7276132
1 STBL(STBL) do NGN
103.34766
1 STBL(STBL) do COP
$275.461263
1 STBL(STBL) do ZAR
R.1.2454718
1 STBL(STBL) do UAH
3.0123372
1 STBL(STBL) do TZS
T.Sh.175.97034
1 STBL(STBL) do VES
Bs15.97126
1 STBL(STBL) do CLP
$67.60928
1 STBL(STBL) do PKR
Rs20.2426768
1 STBL(STBL) do KZT
37.6155402
1 STBL(STBL) do THB
฿2.3247852
1 STBL(STBL) do TWD
NT$2.2152066
1 STBL(STBL) do AED
د.إ0.2628454
1 STBL(STBL) do CHF
Fr0.057296
1 STBL(STBL) do HKD
HK$0.5564874
1 STBL(STBL) do AMD
֏27.398231
1 STBL(STBL) do MAD
.د.م0.6667822
1 STBL(STBL) do MXN
$1.332132
1 STBL(STBL) do SAR
ريال0.268575
1 STBL(STBL) do ETB
Br10.9807784
1 STBL(STBL) do KES
KSh9.2561688
1 STBL(STBL) do JOD
د.أ0.05077858
1 STBL(STBL) do PLN
0.2642778
1 STBL(STBL) do RON
лв0.3165604
1 STBL(STBL) do SEK
kr0.683971
1 STBL(STBL) do BGN
лв0.121754
1 STBL(STBL) do HUF
Ft24.0736306
1 STBL(STBL) do CZK
1.5169116
1 STBL(STBL) do KWD
د.ك0.02198734
1 STBL(STBL) do ILS
0.232765
1 STBL(STBL) do BOB
Bs0.494178
1 STBL(STBL) do AZN
0.121754
1 STBL(STBL) do TJS
SM0.662485
1 STBL(STBL) do GEL
0.1940902
1 STBL(STBL) do AOA
Kz65.586015
1 STBL(STBL) do BHD
.د.ب0.02692912
1 STBL(STBL) do BMD
$0.07162
1 STBL(STBL) do DKK
kr0.4640976
1 STBL(STBL) do HNL
L1.8879032
1 STBL(STBL) do MUR
3.2959524
1 STBL(STBL) do NAD
$1.246188
1 STBL(STBL) do NOK
kr0.730524
1 STBL(STBL) do NZD
$0.1260512
1 STBL(STBL) do PAB
B/.0.07162
1 STBL(STBL) do PGK
K0.304385
1 STBL(STBL) do QAR
ر.ق0.2606968
1 STBL(STBL) do RSD
дин.7.2952132
1 STBL(STBL) do UZS
soʻm852.6189112
1 STBL(STBL) do ALL
L6.0189448
1 STBL(STBL) do ANG
ƒ0.1281998
1 STBL(STBL) do AWG
ƒ0.128916
1 STBL(STBL) do BBD
$0.14324
1 STBL(STBL) do BAM
KM0.121754
1 STBL(STBL) do BIF
Fr211.20738
1 STBL(STBL) do BND
$0.093106
1 STBL(STBL) do BSD
$0.07162
1 STBL(STBL) do JMD
$11.527239
1 STBL(STBL) do KHR
287.6302172
1 STBL(STBL) do KMF
Fr30.51012
1 STBL(STBL) do LAK
1,556.9564906
1 STBL(STBL) do LKR
රු21.8147358
1 STBL(STBL) do MDL
L1.221121
1 STBL(STBL) do MGA
Ar322.61229
1 STBL(STBL) do MOP
P0.57296
1 STBL(STBL) do MVR
1.102948
1 STBL(STBL) do MWK
MK124.3401982
1 STBL(STBL) do MZN
MT4.580099
1 STBL(STBL) do NPR
रु10.1657428
1 STBL(STBL) do PYG
507.92904
1 STBL(STBL) do RWF
Fr104.06386
1 STBL(STBL) do SBD
$0.5887164
1 STBL(STBL) do SCR
0.9819102
1 STBL(STBL) do SRD
$2.760951
1 STBL(STBL) do SVC
$0.6259588
1 STBL(STBL) do SZL
L1.2504852
1 STBL(STBL) do TMT
m0.25067
1 STBL(STBL) do TND
د.ت0.21221006
1 STBL(STBL) do TTD
$0.4848674
1 STBL(STBL) do UGX
Sh250.38352
1 STBL(STBL) do XAF
Fr40.8234
1 STBL(STBL) do XCD
$0.193374
1 STBL(STBL) do XOF
Fr40.8234
1 STBL(STBL) do XPF
Fr7.37686
1 STBL(STBL) do BWP
P0.9661538
1 STBL(STBL) do BZD
$0.1439562
1 STBL(STBL) do CVE
$6.8833982
1 STBL(STBL) do DJF
Fr12.67674
1 STBL(STBL) do DOP
$4.5965716
1 STBL(STBL) do DZD
د.ج9.3628826
1 STBL(STBL) do FJD
$0.1632936
1 STBL(STBL) do GNF
Fr622.7359
1 STBL(STBL) do GTQ
Q0.5486092
1 STBL(STBL) do GYD
$14.9800392
1 STBL(STBL) do ISK
kr9.09574

Zasoby STBL

Aby lepiej zrozumieć STBL, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa STBL
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące STBL

Jaka jest dziś wartość STBL (STBL)?
Aktualna cena STBL w USD wynosi 0.07162USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena STBL do USD?
Aktualna cena STBL w USD wynosi $ 0.07162. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa STBL?
Kapitalizacja rynkowa dla STBL wynosi $ 35.81M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż STBL w obiegu?
W obiegu STBL znajduje się 500.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) STBL?
STBL osiąga ATH w wysokości 0.6107798696411226 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla STBL?
STBL zaliczył cenę ATL w wysokości 0.05027366108223707 USD.
Jaki jest wolumen obrotu STBL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla STBL wynosi $ 995.64K USD.
Czy w tym roku STBL pójdzie wyżej?
STBL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny STBL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:35:06 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe STBL (STBL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator STBL do USD

Kwota

STBL
STBL
USD
USD

1 STBL = 0.07162 USD

Handluj STBL

STBL/USDT
$0.07162
$0.07162$0.07162
-7.27%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

