Prognoza ceny STBL (STBL) (USD)

Sprawdź prognozy cen STBL na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość STBL w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę STBL
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny STBL
$0.06946
$0.06946$0.06946
-10.26%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 18:49:08 (UTC+8)

Prognoza ceny STBL na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny STBL (STBL) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy STBL może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.06946.

Prognoza ceny STBL (STBL) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy STBL może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.072933.

Prognoza ceny STBL (STBL) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena STBL na 2027 rok wyniesie $ 0.076579 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny STBL (STBL) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena STBL na 2028 rok wyniesie $ 0.080408 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny STBL (STBL) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena STBL w 2029 roku wyniesie $ 0.084429 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny STBL (STBL) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena STBL w 2030 roku wyniesie $ 0.088650 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny STBL (STBL) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena STBL może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.144402.

Prognoza ceny STBL (STBL) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena STBL może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.235216.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.06946
    0.00%
  • 2026
    $ 0.072933
    5.00%
  • 2027
    $ 0.076579
    10.25%
  • 2028
    $ 0.080408
    15.76%
  • 2029
    $ 0.084429
    21.55%
  • 2030
    $ 0.088650
    27.63%
  • 2031
    $ 0.093083
    34.01%
  • 2032
    $ 0.097737
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.102624
    47.75%
  • 2034
    $ 0.107755
    55.13%
  • 2035
    $ 0.113143
    62.89%
  • 2036
    $ 0.118800
    71.03%
  • 2037
    $ 0.124740
    79.59%
  • 2038
    $ 0.130977
    88.56%
  • 2039
    $ 0.137526
    97.99%
  • 2040
    $ 0.144402
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny STBL na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.06946
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.069469
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.069526
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.069745
    0.41%
Prognoza ceny STBL (STBL) na dziś

Przewidywana cena dla STBL w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.06946. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny STBL (STBL) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny STBL z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.069469. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa STBL (STBL) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla STBL, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.069526. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa STBL (STBL) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena STBL wynosi $0.069745. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen STBL

$ 0.06946
$ 0.06946$ 0.06946

-10.26%

$ 34.73M
$ 34.73M$ 34.73M

500.00M
500.00M 500.00M

$ 943.68K
$ 943.68K$ 943.68K

--

Najnowsza cena STBL to $ 0.06946. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -10.26%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 943.68K.
Ponadto STBL ma podaż w obiegu wynoszącą 500.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 34.73M.

Jak kupić STBL (STBL)

Próbujesz kupić STBL? Teraz możesz kupować STBL za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić STBL i rozpocznij już teraz na MEXC!

Dowiedz się, jak kupić STBL teraz

Historyczna cena STBL

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami STBL, cena STBL wynosi 0.06946USD. Podaż w obiegu STBL (STBL) wynosi 0.00 STBL, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $34.73M.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    0.14%
    $ 0.008299
    $ 0.08021
    $ 0.06096
  • 7 D
    -0.25%
    $ -0.023240
    $ 0.1025
    $ 0.06023
  • 30 Dni
    -0.75%
    $ -0.21811
    $ 0.34099
    $ 0.06023
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin STBL zanotował zmianę ceny o $0.008299, co stanowi 0.14% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs STBL osiągnął maksimum na poziomie $0.1025 i minimum na poziomie $0.06023. Zanotowano zmianę ceny o -0.25%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał STBL do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana STBL o -0.75%, co odpowiada około $-0.21811 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny STBL.

Sprawdź pełną historię cen STBL, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC

Zobacz pełną historię cen STBL

Jak działa moduł przewidywania ceny STBL (STBL)?

Moduł predykcji ceny STBL to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu STBL. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania STBL na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów STBL, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę STBL. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość STBL.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę STBL, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał STBL.

Dlaczego prognoaza ceny STBL jest ważna?

Prognozy cen STBL są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w STBL?
Według Twoich prognoz STBL osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny STBL na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny STBL (STBL), przewidywana cena STBL osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 STBL w 2026 roku?
Cena 1 STBL (STBL) wynosi dziś $0.06946. Według powyższego modułu prognoz STBL wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena STBL w 2027 roku?
STBL (STBL) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 STBL do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa STBL w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, STBL (STBL) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa STBL w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, STBL (STBL) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 STBL w 2030 roku?
Cena 1 STBL (STBL) wynosi dziś $0.06946. Według powyższego modułu prognoz STBL wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny STBL na 2040 rok?
STBL (STBL) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 STBL do 2040 roku.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 18:49:08 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.