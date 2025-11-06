GiełdaDEX+
Aktualna cena Smart Pocket to 0.007215 USD. Śledź aktualizacje cen SP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SP

Informacje o cenie SP

Czym jest SP

Oficjalna strona internetowa SP

Tokenomika SP

Prognoza cen SP

Historia SP

Przewodnik zakupowy SP

Przelicznik SP-fiat

SP na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Smart Pocket

Cena Smart Pocket(SP)

Aktualna cena 1 SP do USD:

$0.007215
-0.33%1D
USD
Smart Pocket (SP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:32:58 (UTC+8)

Informacje o cenie Smart Pocket (SP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.007072
Minimum 24h
$ 0.007558
Maksimum 24h

$ 0.007072
$ 0.007558
$ 0.023315600067172444
$ 0.002919119255657682
+0.51%

-0.33%

-36.55%

-36.55%

Aktualna cena Smart Pocket (SP) wynosi $ 0.007215. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SP wahał się między $ 0.007072 a $ 0.007558, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SP w historii to $ 0.023315600067172444, a najniższy to $ 0.002919119255657682.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SP zmieniły się o +0.51% w ciągu ostatniej godziny, o -0.33% w ciągu 24 godzin i o -36.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Smart Pocket (SP)

No.1215

$ 7.51M
$ 197.67K
$ 721.50M
1.04B
100,000,000,000
100,000,000,000
1.04%

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Smart Pocket wynosi $ 7.51M, przy $ 197.67K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SP w obiegu wynosi 1.04B, przy całkowitej podaży 100000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 721.50M.

Historia ceny Smart Pocket (SP) – USD

Śledź zmiany ceny Smart Pocket dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00002389-0.33%
30 Dni$ -0.002959-29.09%
60 dni$ +0.006965+2,786.00%
90 dni$ +0.006965+2,786.00%
Dzisiejsza zmiana ceny Smart Pocket

DziśSP odnotował zmianę $ -0.00002389 (-0.33%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Smart Pocket

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.002959 (-29.09%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Smart Pocket

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SP o $ +0.006965(+2,786.00%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Smart Pocket

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.006965 (+2,786.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Smart Pocket (SP)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Smart Pocket.

Co to jest Smart Pocket (SP)

The SP token is the base currency of IP tokens. It serves as a universal economic language that connects every character, story, and piece of art. From here begins a new era where creators and fans around the world share their dreams through a single currency—and let value circulate freely among them.

Smart Pocket jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Smart Pocket. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SP, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Smart Pocket na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Smart Pocket będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Smart Pocket (w USD)

Jaka będzie wartość Smart Pocket (SP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Smart Pocket (SP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Smart Pocket.

Sprawdź teraz prognozę ceny Smart Pocket!

Tokenomika Smart Pocket (SP)

Zrozumienie tokenomiki Smart Pocket (SP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SPjuż teraz!

Jak kupić Smart Pocket (SP)

Szukasz jak kupić Smart Pocket? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Smart Pocket na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Smart Pocket

Aby lepiej zrozumieć Smart Pocket, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Smart Pocket
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Smart Pocket

Jaka jest dziś wartość Smart Pocket (SP)?
Aktualna cena SP w USD wynosi 0.007215USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SP do USD?
Aktualna cena SP w USD wynosi $ 0.007215. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Smart Pocket?
Kapitalizacja rynkowa dla SP wynosi $ 7.51M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SP w obiegu?
W obiegu SP znajduje się 1.04B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SP?
SP osiąga ATH w wysokości 0.023315600067172444 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SP?
SP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.002919119255657682 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SP wynosi $ 197.67K USD.
Czy w tym roku SP pójdzie wyżej?
SP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Smart Pocket (SP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

