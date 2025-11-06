Prognoza ceny Smart Pocket (SP) (USD)

Sprawdź prognozy cen Smart Pocket na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SP w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Smart Pocket % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.007902 $0.007902 $0.007902 +9.15% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Smart Pocket na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Smart Pocket (SP) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Smart Pocket może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.007902. Prognoza ceny Smart Pocket (SP) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Smart Pocket może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.008297. Prognoza ceny Smart Pocket (SP) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SP na 2027 rok wyniesie $ 0.008711 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Smart Pocket (SP) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SP na 2028 rok wyniesie $ 0.009147 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Smart Pocket (SP) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SP w 2029 roku wyniesie $ 0.009604 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Smart Pocket (SP) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SP w 2030 roku wyniesie $ 0.010085 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Smart Pocket (SP) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Smart Pocket może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.016427. Prognoza ceny Smart Pocket (SP) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Smart Pocket może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.026758. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.007902 0.00%

2026 $ 0.008297 5.00%

2027 $ 0.008711 10.25%

2028 $ 0.009147 15.76%

2029 $ 0.009604 21.55%

2030 $ 0.010085 27.63%

2031 $ 0.010589 34.01%

2032 $ 0.011118 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.011674 47.75%

2034 $ 0.012258 55.13%

2035 $ 0.012871 62.89%

2036 $ 0.013515 71.03%

2037 $ 0.014190 79.59%

2038 $ 0.014900 88.56%

2039 $ 0.015645 97.99%

2040 $ 0.016427 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Smart Pocket na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.007902 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.007903 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.007909 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.007934 0.41% Prognoza ceny Smart Pocket (SP) na dziś Przewidywana cena dla SP w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.007902 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Smart Pocket (SP) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SP z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.007903 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Smart Pocket (SP) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SP, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.007909 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Smart Pocket (SP) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SP wynosi $0.007934 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Smart Pocket Aktualna cena $ 0.007902$ 0.007902 $ 0.007902 Zmiana ceny (24H) +9.15% Kapitalizacja rynkowa $ 8.22M$ 8.22M $ 8.22M Podaż w obiegu 1.04B 1.04B 1.04B Wolumen (24H) $ 199.55K$ 199.55K $ 199.55K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SP to $ 0.007902. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +9.15%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 199.55K. Ponadto SP ma podaż w obiegu wynoszącą 1.04B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 8.22M. Zobacz na żywo cenę SP

Historyczna cena Smart Pocket Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Smart Pocket, cena Smart Pocket wynosi 0.007902USD. Podaż w obiegu Smart Pocket (SP) wynosi 0.00 SP , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $8.22M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.11% $ 0.000775 $ 0.008164 $ 0.007113

7 D -0.32% $ -0.003806 $ 0.011908 $ 0.006581

30 Dni -0.06% $ -0.000580 $ 0.01848 $ 0.006426 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Smart Pocket zanotował zmianę ceny o $0.000775 , co stanowi 0.11% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Smart Pocket osiągnął maksimum na poziomie $0.011908 i minimum na poziomie $0.006581 . Zanotowano zmianę ceny o -0.32% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SP do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Smart Pocket o -0.06% , co odpowiada około $-0.000580 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SP. Sprawdź pełną historię cen Smart Pocket, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen SP

Jak działa moduł przewidywania ceny Smart Pocket (SP)? Moduł predykcji ceny Smart Pocket to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SP. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Smart Pocket na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SP, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Smart Pocket. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SP. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SP, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Smart Pocket.

Dlaczego prognoaza ceny SP jest ważna?

Prognozy cen SP są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

