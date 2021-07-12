Tokenomika Smooth Love Potion (SLP) Odkryj kluczowe informacje o Smooth Love Potion (SLP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Smooth Love Potion (SLP) Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies). Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies). Oficjalna strona internetowa: https://axieinfinity.com/ Biała księga: https://whitepaper.axieinfinity.com/gameplay/breeding Block Explorer: https://solscan.io/token/4hpngEp1v3CXpeKB81Gw4sv7YvwUVRKvY3SGag9ND8Q4 Kup SLP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Smooth Love Potion (SLP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Smooth Love Potion (SLP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 58.13M $ 58.13M $ 58.13M Całkowita podaż: $ 36.02B $ 36.02B $ 36.02B Podaż w obiegu: $ 36.02B $ 36.02B $ 36.02B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 58.13M $ 58.13M $ 58.13M Historyczne maksimum: $ 0.41 $ 0.41 $ 0.41 Historyczne minimum: $ 0.001059406911044792 $ 0.001059406911044792 $ 0.001059406911044792 Aktualna cena: $ 0.001614 $ 0.001614 $ 0.001614 Dowiedz się więcej o cenie Smooth Love Potion (SLP)

Tokenomika Smooth Love Potion (SLP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Smooth Love Potion (SLP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SLP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SLP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSLP tokenomikę, poznaj cenę tokena SLPna żywo!

Jak kupić SLP Chcesz dodać Smooth Love Potion (SLP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SLP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SLP na MEXC już teraz!

Historia ceny Smooth Love Potion (SLP) Analiza historii ceny SLP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SLP już teraz!

Prognoza ceny SLP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SLP? Nasza strona z prognozami cen SLP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SLP już teraz!

