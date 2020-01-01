Tokenomika Sigma (SIGMA) Odkryj kluczowe informacje o Sigma (SIGMA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Sigma (SIGMA) Sigma males are considered to be independent, introverted, and individuals who distance themselves from societal rules and group norms.This is an internet culture phenomenon. Sigma males are considered to be independent, introverted, and individuals who distance themselves from societal rules and group norms.This is an internet culture phenomenon. Oficjalna strona internetowa: https://www.sigmasolana.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/5SVG3T9CNQsm2kEwzbRq6hASqh1oGfjqTtLXYUibpump Kup SIGMA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Sigma (SIGMA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sigma (SIGMA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.35M $ 7.35M $ 7.35M Całkowita podaż: $ 899.85M $ 899.85M $ 899.85M Podaż w obiegu: $ 899.85M $ 899.85M $ 899.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.35M $ 7.35M $ 7.35M Historyczne maksimum: $ 0.10411 $ 0.10411 $ 0.10411 Historyczne minimum: $ 0.003830283803696889 $ 0.003830283803696889 $ 0.003830283803696889 Aktualna cena: $ 0.008168 $ 0.008168 $ 0.008168 Dowiedz się więcej o cenie Sigma (SIGMA)

Tokenomika Sigma (SIGMA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sigma (SIGMA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SIGMA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SIGMA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSIGMA tokenomikę, poznaj cenę tokena SIGMAna żywo!

Jak kupić SIGMA Chcesz dodać Sigma (SIGMA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SIGMA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SIGMA na MEXC już teraz!

Historia ceny Sigma (SIGMA) Analiza historii ceny SIGMA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SIGMA już teraz!

Prognoza ceny SIGMA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SIGMA? Nasza strona z prognozami cen SIGMA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SIGMA już teraz!

