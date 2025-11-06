GiełdaDEX+
Aktualna cena Shopify to 162.26 USD. Śledź aktualizacje cen SHOPON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SHOPON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SHOPON

Informacje o cenie SHOPON

Czym jest SHOPON

Oficjalna strona internetowa SHOPON

Tokenomika SHOPON

Prognoza cen SHOPON

Historia SHOPON

Przewodnik zakupowy SHOPON

Przelicznik SHOPON-fiat

SHOPON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Shopify

Cena Shopify(SHOPON)

Aktualna cena 1 SHOPON do USD:

$162.22
$162.22$162.22
+0.92%1D
USD
Shopify (SHOPON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:30:08 (UTC+8)

Informacje o cenie Shopify (SHOPON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 157.11
$ 157.11$ 157.11
Minimum 24h
$ 166.58
$ 166.58$ 166.58
Maksimum 24h

$ 157.11
$ 157.11$ 157.11

$ 166.58
$ 166.58$ 166.58

$ 182.1711035353474
$ 182.1711035353474$ 182.1711035353474

$ 138.6031384583193
$ 138.6031384583193$ 138.6031384583193

+0.38%

+0.92%

-10.00%

-10.00%

Aktualna cena Shopify (SHOPON) wynosi $ 162.26. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SHOPON wahał się między $ 157.11 a $ 166.58, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SHOPON w historii to $ 182.1711035353474, a najniższy to $ 138.6031384583193.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SHOPON zmieniły się o +0.38% w ciągu ostatniej godziny, o +0.92% w ciągu 24 godzin i o -10.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Shopify (SHOPON)

No.2404

$ 573.84K
$ 573.84K$ 573.84K

$ 57.00K
$ 57.00K$ 57.00K

$ 573.84K
$ 573.84K$ 573.84K

3.54K
3.54K 3.54K

3,536.55323368
3,536.55323368 3,536.55323368

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Shopify wynosi $ 573.84K, przy $ 57.00K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SHOPON w obiegu wynosi 3.54K, przy całkowitej podaży 3536.55323368. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 573.84K.

Historia ceny Shopify (SHOPON) – USD

Śledź zmiany ceny Shopify dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +1.4788+0.92%
30 Dni$ -1.8-1.10%
60 dni$ +62.26+62.26%
90 dni$ +62.26+62.26%
Dzisiejsza zmiana ceny Shopify

DziśSHOPON odnotował zmianę $ +1.4788 (+0.92%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Shopify

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -1.8 (-1.10%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Shopify

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SHOPON o $ +62.26(+62.26%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Shopify

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +62.26 (+62.26%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Shopify (SHOPON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Shopify.

Co to jest Shopify (SHOPON)

Shopify jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Shopify. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SHOPON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Shopify na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Shopify będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Shopify (w USD)

Jaka będzie wartość Shopify (SHOPON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Shopify (SHOPON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Shopify.

Sprawdź teraz prognozę ceny Shopify!

Tokenomika Shopify (SHOPON)

Zrozumienie tokenomiki Shopify (SHOPON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SHOPONjuż teraz!

Jak kupić Shopify (SHOPON)

Szukasz jak kupić Shopify? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Shopify na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

SHOPON na lokalne waluty

1 Shopify(SHOPON) do VND
4,269,871.9
1 Shopify(SHOPON) do AUD
A$248.2578
1 Shopify(SHOPON) do GBP
123.3176
1 Shopify(SHOPON) do EUR
139.5436
1 Shopify(SHOPON) do USD
$162.26
1 Shopify(SHOPON) do MYR
RM678.2468
1 Shopify(SHOPON) do TRY
6,831.146
1 Shopify(SHOPON) do JPY
¥24,825.78
1 Shopify(SHOPON) do ARS
ARS$235,499.2962
1 Shopify(SHOPON) do RUB
13,198.2284
1 Shopify(SHOPON) do INR
14,379.4812
1 Shopify(SHOPON) do IDR
Rp2,704,332.2516
1 Shopify(SHOPON) do PHP
9,545.7558
1 Shopify(SHOPON) do EGP
￡E.7,692.7466
1 Shopify(SHOPON) do BRL
R$869.7136
1 Shopify(SHOPON) do CAD
C$228.7866
1 Shopify(SHOPON) do BDT
19,773.0036
1 Shopify(SHOPON) do NGN
234,141.18
1 Shopify(SHOPON) do COP
$624,076.299
1 Shopify(SHOPON) do ZAR
R.2,821.7014
1 Shopify(SHOPON) do UAH
6,824.6556
1 Shopify(SHOPON) do TZS
T.Sh.398,672.82
1 Shopify(SHOPON) do VES
Bs36,183.98
1 Shopify(SHOPON) do CLP
$153,173.44
1 Shopify(SHOPON) do PKR
Rs45,861.1664
1 Shopify(SHOPON) do KZT
85,220.5746
1 Shopify(SHOPON) do THB
฿5,266.9596
1 Shopify(SHOPON) do TWD
NT$5,018.7018
1 Shopify(SHOPON) do AED
د.إ595.4942
1 Shopify(SHOPON) do CHF
Fr129.808
1 Shopify(SHOPON) do HKD
HK$1,260.7602
1 Shopify(SHOPON) do AMD
֏62,072.563
1 Shopify(SHOPON) do MAD
.د.م1,510.6406
1 Shopify(SHOPON) do MXN
$3,018.036
1 Shopify(SHOPON) do SAR
ريال608.475
1 Shopify(SHOPON) do ETB
Br24,877.7032
1 Shopify(SHOPON) do KES
KSh20,970.4824
1 Shopify(SHOPON) do JOD
د.أ115.04234
1 Shopify(SHOPON) do PLN
598.7394
1 Shopify(SHOPON) do RON
лв717.1892
1 Shopify(SHOPON) do SEK
kr1,549.583
1 Shopify(SHOPON) do BGN
лв275.842
1 Shopify(SHOPON) do HUF
Ft54,540.4538
1 Shopify(SHOPON) do CZK
3,436.6668
1 Shopify(SHOPON) do KWD
د.ك49.81382
1 Shopify(SHOPON) do ILS
527.345
1 Shopify(SHOPON) do BOB
Bs1,119.594
1 Shopify(SHOPON) do AZN
275.842
1 Shopify(SHOPON) do TJS
SM1,500.905
1 Shopify(SHOPON) do GEL
439.7246
1 Shopify(SHOPON) do AOA
Kz148,589.595
1 Shopify(SHOPON) do BHD
.د.ب61.00976
1 Shopify(SHOPON) do BMD
$162.26
1 Shopify(SHOPON) do DKK
kr1,051.4448
1 Shopify(SHOPON) do HNL
L4,277.1736
1 Shopify(SHOPON) do MUR
7,467.2052
1 Shopify(SHOPON) do NAD
$2,823.324
1 Shopify(SHOPON) do NOK
kr1,655.052
1 Shopify(SHOPON) do NZD
$285.5776
1 Shopify(SHOPON) do PAB
B/.162.26
1 Shopify(SHOPON) do PGK
K689.605
1 Shopify(SHOPON) do QAR
ر.ق590.6264
1 Shopify(SHOPON) do RSD
дин.16,527.8036
1 Shopify(SHOPON) do UZS
soʻm1,931,666.3576
1 Shopify(SHOPON) do ALL
L13,636.3304
1 Shopify(SHOPON) do ANG
ƒ290.4454
1 Shopify(SHOPON) do AWG
ƒ292.068
1 Shopify(SHOPON) do BBD
$324.52
1 Shopify(SHOPON) do BAM
KM275.842
1 Shopify(SHOPON) do BIF
Fr478,504.74
1 Shopify(SHOPON) do BND
$210.938
1 Shopify(SHOPON) do BSD
$162.26
1 Shopify(SHOPON) do JMD
$26,115.747
1 Shopify(SHOPON) do KHR
651,645.8956
1 Shopify(SHOPON) do KMF
Fr69,122.76
1 Shopify(SHOPON) do LAK
3,527,391.2338
1 Shopify(SHOPON) do LKR
රු49,422.7734
1 Shopify(SHOPON) do MDL
L2,766.533
1 Shopify(SHOPON) do MGA
Ar730,900.17
1 Shopify(SHOPON) do MOP
P1,298.08
1 Shopify(SHOPON) do MVR
2,498.804
1 Shopify(SHOPON) do MWK
MK281,701.2086
1 Shopify(SHOPON) do MZN
MT10,376.527
1 Shopify(SHOPON) do NPR
रु23,031.1844
1 Shopify(SHOPON) do PYG
1,150,747.92
1 Shopify(SHOPON) do RWF
Fr235,763.78
1 Shopify(SHOPON) do SBD
$1,333.7772
1 Shopify(SHOPON) do SCR
2,224.5846
1 Shopify(SHOPON) do SRD
$6,255.123
1 Shopify(SHOPON) do SVC
$1,418.1524
1 Shopify(SHOPON) do SZL
L2,833.0596
1 Shopify(SHOPON) do TMT
m567.91
1 Shopify(SHOPON) do TND
د.ت480.77638
1 Shopify(SHOPON) do TTD
$1,098.5002
1 Shopify(SHOPON) do UGX
Sh567,260.96
1 Shopify(SHOPON) do XAF
Fr92,488.2
1 Shopify(SHOPON) do XCD
$438.102
1 Shopify(SHOPON) do XOF
Fr92,488.2
1 Shopify(SHOPON) do XPF
Fr16,712.78
1 Shopify(SHOPON) do BWP
P2,188.8874
1 Shopify(SHOPON) do BZD
$326.1426
1 Shopify(SHOPON) do CVE
$15,594.8086
1 Shopify(SHOPON) do DJF
Fr28,720.02
1 Shopify(SHOPON) do DOP
$10,413.8468
1 Shopify(SHOPON) do DZD
د.ج21,212.2498
1 Shopify(SHOPON) do FJD
$369.9528
1 Shopify(SHOPON) do GNF
Fr1,410,850.7
1 Shopify(SHOPON) do GTQ
Q1,242.9116
1 Shopify(SHOPON) do GYD
$33,938.3016
1 Shopify(SHOPON) do ISK
kr20,607.02

Zasoby Shopify

Aby lepiej zrozumieć Shopify, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Shopify
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Shopify

Jaka jest dziś wartość Shopify (SHOPON)?
Aktualna cena SHOPON w USD wynosi 162.26USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SHOPON do USD?
Aktualna cena SHOPON w USD wynosi $ 162.26. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Shopify?
Kapitalizacja rynkowa dla SHOPON wynosi $ 573.84K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SHOPON w obiegu?
W obiegu SHOPON znajduje się 3.54K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SHOPON?
SHOPON osiąga ATH w wysokości 182.1711035353474 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SHOPON?
SHOPON zaliczył cenę ATL w wysokości 138.6031384583193 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SHOPON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SHOPON wynosi $ 57.00K USD.
Czy w tym roku SHOPON pójdzie wyżej?
SHOPON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SHOPON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:30:08 (UTC+8)

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator SHOPON do USD

Kwota

SHOPON
SHOPON
USD
USD

1 SHOPON = 162.26 USD

Handluj SHOPON

SHOPON/USDT
$162.22
$162.22$162.22
+0.96%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

