Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Shopify % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $164.4 $164.4 $164.4 +2.27% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Shopify na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Shopify (SHOPON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Shopify może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 164.4. Prognoza ceny Shopify (SHOPON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Shopify może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 172.62. Prognoza ceny Shopify (SHOPON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SHOPON na 2027 rok wyniesie $ 181.251 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Shopify (SHOPON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SHOPON na 2028 rok wyniesie $ 190.3135 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Shopify (SHOPON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SHOPON w 2029 roku wyniesie $ 199.8292 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Shopify (SHOPON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SHOPON w 2030 roku wyniesie $ 209.8206 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Shopify (SHOPON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Shopify może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 341.7757. Prognoza ceny Shopify (SHOPON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Shopify może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 556.7167. Rok Cena Wzrost 2025 $ 164.4 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 165.0756 0.41% Prognoza ceny Shopify (SHOPON) na dziś Przewidywana cena dla SHOPON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $164.4 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Shopify (SHOPON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SHOPON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $164.4225 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Shopify (SHOPON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SHOPON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $164.5576 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Shopify (SHOPON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SHOPON wynosi $165.0756 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Shopify Aktualna cena $ 164.4$ 164.4 $ 164.4 Zmiana ceny (24H) +2.27% Kapitalizacja rynkowa $ 581.48K$ 581.48K $ 581.48K Podaż w obiegu 3.54K 3.54K 3.54K Wolumen (24H) $ 59.37K$ 59.37K $ 59.37K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SHOPON to $ 164.4. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +2.27%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 59.37K. Ponadto SHOPON ma podaż w obiegu wynoszącą 3.54K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 581.48K. Zobacz na żywo cenę SHOPON

Historyczna cena Shopify Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Shopify, cena Shopify wynosi 164.42USD. Podaż w obiegu Shopify (SHOPON) wynosi 0.00 SHOPON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $581.48K . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.03% $ 4.2900 $ 166.58 $ 157.11

7 D -0.08% $ -14.4699 $ 179.48 $ 154.52

30 Dni -0.00% $ -0.099999 $ 183.52 $ 145.58 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Shopify zanotował zmianę ceny o $4.2900 , co stanowi 0.03% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Shopify osiągnął maksimum na poziomie $179.48 i minimum na poziomie $154.52 . Zanotowano zmianę ceny o -0.08% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SHOPON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Shopify o -0.00% , co odpowiada około $-0.099999 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SHOPON. Sprawdź pełną historię cen Shopify, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen SHOPON

Jak działa moduł przewidywania ceny Shopify (SHOPON)? Moduł predykcji ceny Shopify to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SHOPON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Shopify na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SHOPON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Shopify. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SHOPON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SHOPON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Shopify.

Dlaczego prognoaza ceny SHOPON jest ważna?

Prognozy cen SHOPON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w SHOPON? Według Twoich prognoz SHOPON osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny SHOPON na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Shopify (SHOPON), przewidywana cena SHOPON osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 SHOPON w 2026 roku? Cena 1 Shopify (SHOPON) wynosi dziś $164.4 . Według powyższego modułu prognoz SHOPON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena SHOPON w 2027 roku? Shopify (SHOPON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SHOPON do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SHOPON w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Shopify (SHOPON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SHOPON w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Shopify (SHOPON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 SHOPON w 2030 roku? Cena 1 Shopify (SHOPON) wynosi dziś $164.4 . Według powyższego modułu prognoz SHOPON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny SHOPON na 2040 rok? Shopify (SHOPON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SHOPON do 2040 roku.