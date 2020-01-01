Tokenomika Songbird (SGB) Odkryj kluczowe informacje o Songbird (SGB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Songbird (SGB) Songbird is Flare's Canary Network and it will have two distinct phases. Songbird will play an important role in the ongoing testing of the Flare Time Series Oracle, StateConnector and F-Asset systems and network architecture ahead of the Flare launch. The FTSO and F-Asset protocols will be launched on Songbird, and F-Assets are generated from the underlying tokens. This will improve the security, stability and trustworthiness of Flare's eventual release. Oficjalna strona internetowa: https://flare.xyz/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/193JQKBZ-tZ1zuM8BkaTe_RWYhhZCjwIN/view?usp=sharing Block Explorer: https://songbird-explorer.flare.network/

Tokenomika i analiza cenowa Songbird (SGB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Songbird (SGB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 16.09B $ 16.09B $ 16.09B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 75.57M $ 75.57M $ 75.57M Historyczne maksimum: $ 0.6163 $ 0.6163 $ 0.6163 Historyczne minimum: $ 0.003717734576447314 $ 0.003717734576447314 $ 0.003717734576447314 Aktualna cena: $ 0.0046972 $ 0.0046972 $ 0.0046972 Dowiedz się więcej o cenie Songbird (SGB)

Tokenomika Songbird (SGB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Songbird (SGB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SGB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SGB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSGB tokenomikę, poznaj cenę tokena SGBna żywo!

