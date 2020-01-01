Tokenomika SongbirdFinanceToken (SFIN) Odkryj kluczowe informacje o SongbirdFinanceToken (SFIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SongbirdFinanceToken (SFIN) Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI. Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI. Oficjalna strona internetowa: https://enosys.global Biała księga: https://flrfinance.notion.site/Whitepaper-bd6e75b6d6c6496abed3ad47451d5bdc Block Explorer: https://songbird-explorer.flare.network/token/0x0D94e59332732D18CF3a3D457A8886A2AE29eA1B/token-transfers Kup SFIN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SongbirdFinanceToken (SFIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SongbirdFinanceToken (SFIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 Całkowita podaż: $ 11.00K Podaż w obiegu: $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.02M Historyczne maksimum: $ 90,732.01 Historyczne minimum: $ 99.75607582034051 Aktualna cena: $ 183.99

Tokenomika SongbirdFinanceToken (SFIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SongbirdFinanceToken (SFIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SFIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SFIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Historia ceny SongbirdFinanceToken (SFIN) Analiza historii ceny SFIN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SFIN już teraz!

Prognoza ceny SFIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SFIN? Nasza strona z prognozami cen SFIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SFIN już teraz!

