Informacje o Backroom by Virtuals (ROOM) Informacja to przewaga—ROOM to rynek. Poprzez selekcjonowanie danych wywiadowczych i monetyzację wartości, ROOM przekształca prywatne przepływy informacji w uporządkowane, możliwe do obrotu spostrzeżenia. Block Explorer: https://basescan.org/token/0x6555255b8dEd3c538Cb398d9E36769f45D7d3ea7

Tokenomika i analiza cenowa Backroom by Virtuals (ROOM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Backroom by Virtuals (ROOM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: $ 0.02356 $ 0.02356 $ 0.02356 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.002411 $ 0.002411 $ 0.002411 Dowiedz się więcej o cenie Backroom by Virtuals (ROOM)

Tokenomika Backroom by Virtuals (ROOM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Backroom by Virtuals (ROOM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ROOM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ROOM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszROOM tokenomikę, poznaj cenę tokena ROOMna żywo!

Jak kupić ROOM Chcesz dodać Backroom by Virtuals (ROOM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ROOM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ROOM na MEXC już teraz!

Historia ceny Backroom by Virtuals (ROOM) Analiza historii ceny ROOM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ROOM już teraz!

Prognoza ceny ROOM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ROOM? Nasza strona z prognozami cen ROOM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ROOM już teraz!

