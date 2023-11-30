Tokenomika Reental (REENTAL) Odkryj kluczowe informacje o Reental (REENTAL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Reental (REENTAL) Reental is a tokenized investment platform aimed at providing the population with access to the best investment opportunities in profitable and liquid assets. Reental is a tokenized investment platform aimed at providing the population with access to the best investment opportunities in profitable and liquid assets. Oficjalna strona internetowa: https://www.reental.co/en Biała księga: https://assets-global.website-files.com/64883b1804f368bf8575ed2e/6543cb8842688212d1d702a3_White_Paper_Reental_V_1.0_-_ENG_30.11.2023.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x27Ab6E82F3458eDbC0703DB2756391B899Ce6324 Kup REENTAL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Reental (REENTAL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Reental (REENTAL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 34.48M $ 34.48M $ 34.48M Historyczne maksimum: $ 0.4168 $ 0.4168 $ 0.4168 Historyczne minimum: $ 0.17689240087998837 $ 0.17689240087998837 $ 0.17689240087998837 Aktualna cena: $ 0.1724 $ 0.1724 $ 0.1724 Dowiedz się więcej o cenie Reental (REENTAL)

Tokenomika Reental (REENTAL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Reental (REENTAL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów REENTAL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów REENTAL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszREENTAL tokenomikę, poznaj cenę tokena REENTALna żywo!

Jak kupić REENTAL Chcesz dodać Reental (REENTAL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu REENTAL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować REENTAL na MEXC już teraz!

Historia ceny Reental (REENTAL) Analiza historii ceny REENTAL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny REENTAL już teraz!

Prognoza ceny REENTAL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać REENTAL? Nasza strona z prognozami cen REENTAL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena REENTAL już teraz!

