Aktualna cena Recall to 0.2041 USD. Śledź aktualizacje cen RECALL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RECALL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RECALL

Informacje o cenie RECALL

Czym jest RECALL

Biała księga RECALL

Oficjalna strona internetowa RECALL

Tokenomika RECALL

Prognoza cen RECALL

Historia RECALL

Przewodnik zakupowy RECALL

Przelicznik RECALL-fiat

RECALL na spot

USDT-M Futures RECALL

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Recall

Cena Recall(RECALL)

Aktualna cena 1 RECALL do USD:

$0.2045
$0.2045$0.2045
-5.80%1D
USD
Recall (RECALL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:02:52 (UTC+8)

Informacje o cenie Recall (RECALL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.2005
$ 0.2005$ 0.2005
Minimum 24h
$ 0.2324
$ 0.2324$ 0.2324
Maksimum 24h

$ 0.2005
$ 0.2005$ 0.2005

$ 0.2324
$ 0.2324$ 0.2324

$ 0.8448301237691339
$ 0.8448301237691339$ 0.8448301237691339

$ 0.20533816592265058
$ 0.20533816592265058$ 0.20533816592265058

+0.29%

-5.80%

-44.75%

-44.75%

Aktualna cena Recall (RECALL) wynosi $ 0.2041. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RECALL wahał się między $ 0.2005 a $ 0.2324, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RECALL w historii to $ 0.8448301237691339, a najniższy to $ 0.20533816592265058.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RECALL zmieniły się o +0.29% w ciągu ostatniej godziny, o -5.80% w ciągu 24 godzin i o -44.75% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Recall (RECALL)

No.524

$ 41.04M
$ 41.04M$ 41.04M

$ 116.88K
$ 116.88K$ 116.88K

$ 204.10M
$ 204.10M$ 204.10M

201.07M
201.07M 201.07M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.10%

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa Recall wynosi $ 41.04M, przy $ 116.88K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RECALL w obiegu wynosi 201.07M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 204.10M.

Historia ceny Recall (RECALL) – USD

Śledź zmiany ceny Recall dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.012591-5.80%
30 Dni$ +0.0541+36.06%
60 dni$ +0.0541+36.06%
90 dni$ +0.0541+36.06%
Dzisiejsza zmiana ceny Recall

DziśRECALL odnotował zmianę $ -0.012591 (-5.80%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Recall

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.0541 (+36.06%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Recall

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę RECALL o $ +0.0541(+36.06%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Recall

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.0541 (+36.06%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Recall (RECALL)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Recall.

Co to jest Recall (RECALL)

Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users.

Recall jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Recall. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu RECALL, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Recall na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Recall będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Recall (w USD)

Jaka będzie wartość Recall (RECALL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Recall (RECALL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Recall.

Sprawdź teraz prognozę ceny Recall!

Tokenomika Recall (RECALL)

Zrozumienie tokenomiki Recall (RECALL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RECALLjuż teraz!

Jak kupić Recall (RECALL)

Szukasz jak kupić Recall? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Recall na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

RECALL na lokalne waluty

1 Recall(RECALL) do VND
5,370.8915
1 Recall(RECALL) do AUD
A$0.312273
1 Recall(RECALL) do GBP
0.155116
1 Recall(RECALL) do EUR
0.175526
1 Recall(RECALL) do USD
$0.2041
1 Recall(RECALL) do MYR
RM0.853138
1 Recall(RECALL) do TRY
8.59261
1 Recall(RECALL) do JPY
¥31.2273
1 Recall(RECALL) do ARS
ARS$296.224617
1 Recall(RECALL) do RUB
16.601494
1 Recall(RECALL) do INR
18.087342
1 Recall(RECALL) do IDR
Rp3,401.665306
1 Recall(RECALL) do PHP
12.031695
1 Recall(RECALL) do EGP
￡E.9.67434
1 Recall(RECALL) do BRL
R$1.093976
1 Recall(RECALL) do CAD
C$0.287781
1 Recall(RECALL) do BDT
24.871626
1 Recall(RECALL) do NGN
294.5163
1 Recall(RECALL) do COP
$784.999215
1 Recall(RECALL) do ZAR
R.3.547258
1 Recall(RECALL) do UAH
8.584446
1 Recall(RECALL) do TZS
T.Sh.502.708505
1 Recall(RECALL) do VES
Bs45.5143
1 Recall(RECALL) do CLP
$192.6704
1 Recall(RECALL) do PKR
Rs57.686824
1 Recall(RECALL) do KZT
107.195361
1 Recall(RECALL) do THB
฿6.621004
1 Recall(RECALL) do TWD
NT$6.310772
1 Recall(RECALL) do AED
د.إ0.749047
1 Recall(RECALL) do CHF
Fr0.16328
1 Recall(RECALL) do HKD
HK$1.585857
1 Recall(RECALL) do AMD
֏78.078455
1 Recall(RECALL) do MAD
.د.م1.89813
1 Recall(RECALL) do MXN
$3.794219
1 Recall(RECALL) do SAR
ريال0.765375
1 Recall(RECALL) do ETB
Br31.292612
1 Recall(RECALL) do KES
KSh26.367679
1 Recall(RECALL) do JOD
د.أ0.1447069
1 Recall(RECALL) do PLN
0.753129
1 Recall(RECALL) do RON
лв0.900081
1 Recall(RECALL) do SEK
kr1.949155
1 Recall(RECALL) do BGN
лв0.344929
1 Recall(RECALL) do HUF
Ft68.604133
1 Recall(RECALL) do CZK
4.322838
1 Recall(RECALL) do KWD
د.ك0.0626587
1 Recall(RECALL) do ILS
0.663325
1 Recall(RECALL) do BOB
Bs1.40829
1 Recall(RECALL) do AZN
0.34697
1 Recall(RECALL) do TJS
SM1.887925
1 Recall(RECALL) do GEL
0.553111
1 Recall(RECALL) do AOA
Kz186.904575
1 Recall(RECALL) do BHD
.د.ب0.0769457
1 Recall(RECALL) do BMD
$0.2041
1 Recall(RECALL) do DKK
kr1.322568
1 Recall(RECALL) do HNL
L5.380076
1 Recall(RECALL) do MUR
9.3886
1 Recall(RECALL) do NAD
$3.547258
1 Recall(RECALL) do NOK
kr2.08182
1 Recall(RECALL) do NZD
$0.359216
1 Recall(RECALL) do PAB
B/.0.2041
1 Recall(RECALL) do PGK
K0.867425
1 Recall(RECALL) do QAR
ر.ق0.742924
1 Recall(RECALL) do RSD
дин.20.789626
1 Recall(RECALL) do UZS
soʻm2,429.761516
1 Recall(RECALL) do ALL
L17.152564
1 Recall(RECALL) do ANG
ƒ0.365339
1 Recall(RECALL) do AWG
ƒ0.36738
1 Recall(RECALL) do BBD
$0.4082
1 Recall(RECALL) do BAM
KM0.34697
1 Recall(RECALL) do BIF
Fr601.8909
1 Recall(RECALL) do BND
$0.26533
1 Recall(RECALL) do BSD
$0.2041
1 Recall(RECALL) do JMD
$32.849895
1 Recall(RECALL) do KHR
819.677846
1 Recall(RECALL) do KMF
Fr86.9466
1 Recall(RECALL) do LAK
4,436.956433
1 Recall(RECALL) do LKR
රු62.166819
1 Recall(RECALL) do MDL
L3.479905
1 Recall(RECALL) do MGA
Ar919.36845
1 Recall(RECALL) do MOP
P1.6328
1 Recall(RECALL) do MVR
3.14314
1 Recall(RECALL) do MWK
MK354.340051
1 Recall(RECALL) do MZN
MT13.052195
1 Recall(RECALL) do NPR
रु28.969954
1 Recall(RECALL) do PYG
1,447.4772
1 Recall(RECALL) do RWF
Fr295.7409
1 Recall(RECALL) do SBD
$1.677702
1 Recall(RECALL) do SCR
2.804334
1 Recall(RECALL) do SRD
$7.868055
1 Recall(RECALL) do SVC
$1.783834
1 Recall(RECALL) do SZL
L3.547258
1 Recall(RECALL) do TMT
m0.71435
1 Recall(RECALL) do TND
د.ت0.6039319
1 Recall(RECALL) do TTD
$1.381757
1 Recall(RECALL) do UGX
Sh713.5336
1 Recall(RECALL) do XAF
Fr116.337
1 Recall(RECALL) do XCD
$0.55107
1 Recall(RECALL) do XOF
Fr116.337
1 Recall(RECALL) do XPF
Fr21.0223
1 Recall(RECALL) do BWP
P2.753309
1 Recall(RECALL) do BZD
$0.410241
1 Recall(RECALL) do CVE
$19.616051
1 Recall(RECALL) do DJF
Fr36.1257
1 Recall(RECALL) do DOP
$13.099138
1 Recall(RECALL) do DZD
د.ج26.681993
1 Recall(RECALL) do FJD
$0.465348
1 Recall(RECALL) do GNF
Fr1,774.6495
1 Recall(RECALL) do GTQ
Q1.563406
1 Recall(RECALL) do GYD
$42.689556
1 Recall(RECALL) do ISK
kr25.9207

Zasoby Recall

Aby lepiej zrozumieć Recall, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Recall
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Recall

Jaka jest dziś wartość Recall (RECALL)?
Aktualna cena RECALL w USD wynosi 0.2041USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RECALL do USD?
Aktualna cena RECALL w USD wynosi $ 0.2041. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Recall?
Kapitalizacja rynkowa dla RECALL wynosi $ 41.04M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RECALL w obiegu?
W obiegu RECALL znajduje się 201.07M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RECALL?
RECALL osiąga ATH w wysokości 0.8448301237691339 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RECALL?
RECALL zaliczył cenę ATL w wysokości 0.20533816592265058 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RECALL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RECALL wynosi $ 116.88K USD.
Czy w tym roku RECALL pójdzie wyżej?
RECALL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RECALL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:02:52 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Recall (RECALL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator RECALL do USD

Kwota

RECALL
RECALL
USD
USD

1 RECALL = 0.2041 USD

Handluj RECALL

RECALL/USDC
$0.2039
$0.2039$0.2039
-6.20%
RECALL/USDT
$0.2045
$0.2045$0.2045
-5.93%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

