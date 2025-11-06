Co to jest Recall (RECALL)

Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users. Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users.

Recall jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Recall. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.



Dodatkowo możesz:

- Sprawdź dostępność stakingu RECALL, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.

- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Recall na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Recall będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Recall (w USD)

Jaka będzie wartość Recall (RECALL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Recall (RECALL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Recall.

Sprawdź teraz prognozę ceny Recall!

Tokenomika Recall (RECALL)

Zrozumienie tokenomiki Recall (RECALL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RECALLjuż teraz!

Jak kupić Recall (RECALL)

Szukasz jak kupić Recall? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Recall na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

RECALL na lokalne waluty

Wypróbuj konwerter

Zasoby Recall

Aby lepiej zrozumieć Recall, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Recall Jaka jest dziś wartość Recall (RECALL)? Aktualna cena RECALL w USD wynosi 0.2041USD , jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi. Jaka jest aktualna cena RECALL do USD? $ 0.2041 . Sprawdź Aktualna cena RECALL w USD wynosi. Sprawdź Konwerter MEXC , aby poznać dokładną konwersję tokenów. Jaka jest kapitalizacja rynkowa Recall? Kapitalizacja rynkowa dla RECALL wynosi $ 41.04M USD . Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu. Jaka jest podaż RECALL w obiegu? W obiegu RECALL znajduje się 201.07M USD . Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RECALL? RECALL osiąga ATH w wysokości 0.8448301237691339 USD . Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RECALL? RECALL zaliczył cenę ATL w wysokości 0.20533816592265058 USD . Jaki jest wolumen obrotu RECALL? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RECALL wynosi $ 116.88K USD . Czy w tym roku RECALL pójdzie wyżej? RECALL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RECALL , aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.

Ważne aktualizacje branżowe Recall (RECALL)

Czas (UTC+8) Typ Informacja 11-05 17:18:00 Aktualności branżowe Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Dane on-chain Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Aktualności branżowe Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Aktualności branżowe Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Aktualności branżowe Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Aktualności branżowe Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku