Prognoza ceny Recall (RECALL) (USD)

Sprawdź prognozy cen Recall na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość RECALL w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Recall na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Recall (RECALL) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Recall może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.2103. Prognoza ceny Recall (RECALL) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Recall może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.220814. Prognoza ceny Recall (RECALL) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena RECALL na 2027 rok wyniesie $ 0.231855 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Recall (RECALL) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena RECALL na 2028 rok wyniesie $ 0.243448 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Recall (RECALL) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena RECALL w 2029 roku wyniesie $ 0.255620 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Recall (RECALL) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena RECALL w 2030 roku wyniesie $ 0.268402 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Recall (RECALL) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Recall może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.437198. Prognoza ceny Recall (RECALL) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Recall może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.712150. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.2103 0.00%

2026 $ 0.220814 5.00%

2027 $ 0.231855 10.25%

2028 $ 0.243448 15.76%

2029 $ 0.255620 21.55%

2030 $ 0.268402 27.63%

2031 $ 0.281822 34.01%

2032 $ 0.295913 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.310708 47.75%

2034 $ 0.326244 55.13%

2035 $ 0.342556 62.89%

2036 $ 0.359684 71.03%

2037 $ 0.377668 79.59%

2038 $ 0.396552 88.56%

2039 $ 0.416379 97.99%

2040 $ 0.437198 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Recall na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.2103 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.210328 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.210501 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.211164 0.41% Prognoza ceny Recall (RECALL) na dziś Przewidywana cena dla RECALL w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.2103 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Recall (RECALL) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny RECALL z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.210328 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Recall (RECALL) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla RECALL, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.210501 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Recall (RECALL) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena RECALL wynosi $0.211164 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Recall Aktualna cena $ 0.2103$ 0.2103 $ 0.2103 Zmiana ceny (24H) -3.13% Kapitalizacja rynkowa $ 42.23M$ 42.23M $ 42.23M Podaż w obiegu 201.07M 201.07M 201.07M Wolumen (24H) $ 108.72K$ 108.72K $ 108.72K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena RECALL to $ 0.2103. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -3.13%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 108.72K. Ponadto RECALL ma podaż w obiegu wynoszącą 201.07M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 42.23M. Zobacz na żywo cenę RECALL

Historyczna cena Recall Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Recall, cena Recall wynosi 0.21USD. Podaż w obiegu Recall (RECALL) wynosi 0.00 RECALL , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $42.23M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.03% $ -0.008700 $ 0.2228 $ 0.1966

7 D -0.35% $ -0.1149 $ 0.3612 $ 0.1966

30 Dni 0.40% $ 0.060299 $ 1.0635 $ 0.15 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Recall zanotował zmianę ceny o $-0.008700 , co stanowi -0.03% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Recall osiągnął maksimum na poziomie $0.3612 i minimum na poziomie $0.1966 . Zanotowano zmianę ceny o -0.35% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał RECALL do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Recall o 0.40% , co odpowiada około $0.060299 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny RECALL. Sprawdź pełną historię cen Recall, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen RECALL

Jak działa moduł przewidywania ceny Recall (RECALL)? Moduł predykcji ceny Recall to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu RECALL. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Recall na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów RECALL, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Recall. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość RECALL. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę RECALL, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Recall.

Dlaczego prognoaza ceny RECALL jest ważna?

Prognozy cen RECALL są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w RECALL? Według Twoich prognoz RECALL osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny RECALL na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Recall (RECALL), przewidywana cena RECALL osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 RECALL w 2026 roku? Cena 1 Recall (RECALL) wynosi dziś $0.2103 . Według powyższego modułu prognoz RECALL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena RECALL w 2027 roku? Recall (RECALL) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 RECALL do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa RECALL w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Recall (RECALL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa RECALL w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Recall (RECALL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 RECALL w 2030 roku? Cena 1 Recall (RECALL) wynosi dziś $0.2103 . Według powyższego modułu prognoz RECALL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny RECALL na 2040 rok? Recall (RECALL) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 RECALL do 2040 roku.