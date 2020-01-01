Tokenomika Rebel Cars (RC) Odkryj kluczowe informacje o Rebel Cars (RC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Rebel Cars (RC) RebelCars.io is a groundbreaking Web3 car racing game ecosystem, developed by a visionary team with over two decades of expertise in CGI development, car racing, and gaming. Built with Unreal Engine 5 and blockchain technology, RC seamlessly integrates AI Agents, Opponents and Metahumans, DeFi features for player-owned economies, and introduces unique Track Shares, allowing users to invest in race circuits like Monaco, Suzuka, Dubai, Monza +20 more to earn passive income. The ecosystem powers the Crypto Racing Tournament series, a global decentralized racing venue with real rewards. Oficjalna strona internetowa: https://rebelcars.io/ Block Explorer: https://explorer.elysiumchain.tech/contractTransaction/0x6b86a1374820a988dde55f9846eecbe06ab0a606

Tokenomika i analiza cenowa Rebel Cars (RC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rebel Cars (RC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 206.35M $ 206.35M $ 206.35M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.08M $ 7.08M $ 7.08M Historyczne maksimum: $ 0.05149 $ 0.05149 $ 0.05149 Historyczne minimum: $ 0.003116133063734695 $ 0.003116133063734695 $ 0.003116133063734695 Aktualna cena: $ 0.00708 $ 0.00708 $ 0.00708 Dowiedz się więcej o cenie Rebel Cars (RC)

Tokenomika Rebel Cars (RC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rebel Cars (RC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRC tokenomikę, poznaj cenę tokena RCna żywo!

Jak kupić RC Chcesz dodać Rebel Cars (RC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RC na MEXC już teraz!

Historia ceny Rebel Cars (RC) Analiza historii ceny RC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RC już teraz!

Prognoza ceny RC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RC? Nasza strona z prognozami cen RC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RC już teraz!

