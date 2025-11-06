GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena PUP to 0.006001 USD. Śledź aktualizacje cen PUP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PUP łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena PUP to 0.006001 USD. Śledź aktualizacje cen PUP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PUP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PUP

Informacje o cenie PUP

Czym jest PUP

Oficjalna strona internetowa PUP

Tokenomika PUP

Prognoza cen PUP

Historia PUP

Przewodnik zakupowy PUP

Przelicznik PUP-fiat

PUP na spot

USDT-M Futures PUP

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo PUP

Cena PUP(PUP)

Aktualna cena 1 PUP do USD:

$0.006001
$0.006001$0.006001
-4.73%1D
USD
PUP (PUP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:21:26 (UTC+8)

Informacje o cenie PUP (PUP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.004818
$ 0.004818$ 0.004818
Minimum 24h
$ 0.0072
$ 0.0072$ 0.0072
Maksimum 24h

$ 0.004818
$ 0.004818$ 0.004818

$ 0.0072
$ 0.0072$ 0.0072

$ 0.031040685718077
$ 0.031040685718077$ 0.031040685718077

$ 0.000095540290490576
$ 0.000095540290490576$ 0.000095540290490576

-3.09%

-4.73%

-18.37%

-18.37%

Aktualna cena PUP (PUP) wynosi $ 0.006001. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PUP wahał się między $ 0.004818 a $ 0.0072, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PUP w historii to $ 0.031040685718077, a najniższy to $ 0.000095540290490576.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PUP zmieniły się o -3.09% w ciągu ostatniej godziny, o -4.73% w ciągu 24 godzin i o -18.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PUP (PUP)

No.1279

$ 6.00M
$ 6.00M$ 6.00M

$ 133.90K
$ 133.90K$ 133.90K

$ 6.00M
$ 6.00M$ 6.00M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa PUP wynosi $ 6.00M, przy $ 133.90K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PUP w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.00M.

Historia ceny PUP (PUP) – USD

Śledź zmiany ceny PUP dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00029794-4.73%
30 Dni$ -0.000565-8.61%
60 dni$ +0.004001+200.05%
90 dni$ +0.004001+200.05%
Dzisiejsza zmiana ceny PUP

DziśPUP odnotował zmianę $ -0.00029794 (-4.73%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny PUP

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.000565 (-8.61%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny PUP

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę PUP o $ +0.004001(+200.05%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny PUP

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.004001 (+200.05%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe PUP (PUP)?

Sprawdź teraz stronę historii cen PUP.

Co to jest PUP (PUP)

PUP to memecoin skupiony na skojarzeniach wizualnych z psami i Binance, odwracając BNB do góry nogami, aby utworzyć PUP.

PUP jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w PUP. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu PUP, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące PUP na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno PUP będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny PUP (w USD)

Jaka będzie wartość PUP (PUP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PUP (PUP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PUP.

Sprawdź teraz prognozę ceny PUP!

Tokenomika PUP (PUP)

Zrozumienie tokenomiki PUP (PUP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PUPjuż teraz!

Jak kupić PUP (PUP)

Szukasz jak kupić PUP? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić PUP na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

PUP na lokalne waluty

1 PUP(PUP) do VND
157.916315
1 PUP(PUP) do AUD
A$0.00918153
1 PUP(PUP) do GBP
0.00456076
1 PUP(PUP) do EUR
0.00516086
1 PUP(PUP) do USD
$0.006001
1 PUP(PUP) do MYR
RM0.02508418
1 PUP(PUP) do TRY
0.2526421
1 PUP(PUP) do JPY
¥0.918153
1 PUP(PUP) do ARS
ARS$8.70967137
1 PUP(PUP) do RUB
0.48812134
1 PUP(PUP) do INR
0.53180862
1 PUP(PUP) do IDR
Rp100.01662666
1 PUP(PUP) do PHP
0.35303883
1 PUP(PUP) do EGP
￡E.0.28450741
1 PUP(PUP) do BRL
R$0.03216536
1 PUP(PUP) do CAD
C$0.00846141
1 PUP(PUP) do BDT
0.73128186
1 PUP(PUP) do NGN
8.659443
1 PUP(PUP) do COP
$23.08074615
1 PUP(PUP) do ZAR
R.0.10435739
1 PUP(PUP) do UAH
0.25240206
1 PUP(PUP) do TZS
T.Sh.14.744457
1 PUP(PUP) do VES
Bs1.338223
1 PUP(PUP) do CLP
$5.664944
1 PUP(PUP) do PKR
Rs1.69612264
1 PUP(PUP) do KZT
3.15178521
1 PUP(PUP) do THB
฿0.19479246
1 PUP(PUP) do TWD
NT$0.18561093
1 PUP(PUP) do AED
د.إ0.02202367
1 PUP(PUP) do CHF
Fr0.0048008
1 PUP(PUP) do HKD
HK$0.04662777
1 PUP(PUP) do AMD
֏2.29568255
1 PUP(PUP) do MAD
.د.م0.05586931
1 PUP(PUP) do MXN
$0.1116186
1 PUP(PUP) do SAR
ريال0.02250375
1 PUP(PUP) do ETB
Br0.92007332
1 PUP(PUP) do KES
KSh0.77556924
1 PUP(PUP) do JOD
د.أ0.004254709
1 PUP(PUP) do PLN
0.02214369
1 PUP(PUP) do RON
лв0.02652442
1 PUP(PUP) do SEK
kr0.05730955
1 PUP(PUP) do BGN
лв0.0102017
1 PUP(PUP) do HUF
Ft2.01711613
1 PUP(PUP) do CZK
0.12710118
1 PUP(PUP) do KWD
د.ك0.001842307
1 PUP(PUP) do ILS
0.01950325
1 PUP(PUP) do BOB
Bs0.0414069
1 PUP(PUP) do AZN
0.0102017
1 PUP(PUP) do TJS
SM0.05550925
1 PUP(PUP) do GEL
0.01626271
1 PUP(PUP) do AOA
Kz5.49541575
1 PUP(PUP) do BHD
.د.ب0.002256376
1 PUP(PUP) do BMD
$0.006001
1 PUP(PUP) do DKK
kr0.03888648
1 PUP(PUP) do HNL
L0.15818636
1 PUP(PUP) do MUR
0.27616602
1 PUP(PUP) do NAD
$0.1044174
1 PUP(PUP) do NOK
kr0.0612102
1 PUP(PUP) do NZD
$0.01056176
1 PUP(PUP) do PAB
B/.0.006001
1 PUP(PUP) do PGK
K0.02550425
1 PUP(PUP) do QAR
ر.ق0.02184364
1 PUP(PUP) do RSD
дин.0.61126186
1 PUP(PUP) do UZS
soʻm71.44046476
1 PUP(PUP) do ALL
L0.50432404
1 PUP(PUP) do ANG
ƒ0.01074179
1 PUP(PUP) do AWG
ƒ0.0108018
1 PUP(PUP) do BBD
$0.012002
1 PUP(PUP) do BAM
KM0.0102017
1 PUP(PUP) do BIF
Fr17.696949
1 PUP(PUP) do BND
$0.0078013
1 PUP(PUP) do BSD
$0.006001
1 PUP(PUP) do JMD
$0.96586095
1 PUP(PUP) do KHR
24.10037606
1 PUP(PUP) do KMF
Fr2.556426
1 PUP(PUP) do LAK
130.45651913
1 PUP(PUP) do LKR
රු1.82784459
1 PUP(PUP) do MDL
L0.10231705
1 PUP(PUP) do MGA
Ar27.0315045
1 PUP(PUP) do MOP
P0.048008
1 PUP(PUP) do MVR
0.0924154
1 PUP(PUP) do MWK
MK10.41839611
1 PUP(PUP) do MZN
MT0.38376395
1 PUP(PUP) do NPR
रु0.85178194
1 PUP(PUP) do PYG
42.559092
1 PUP(PUP) do RWF
Fr8.719453
1 PUP(PUP) do SBD
$0.04932822
1 PUP(PUP) do SCR
0.08227371
1 PUP(PUP) do SRD
$0.23133855
1 PUP(PUP) do SVC
$0.05244874
1 PUP(PUP) do SZL
L0.10477746
1 PUP(PUP) do TMT
m0.0210035
1 PUP(PUP) do TND
د.ت0.017780963
1 PUP(PUP) do TTD
$0.04062677
1 PUP(PUP) do UGX
Sh20.979496
1 PUP(PUP) do XAF
Fr3.42057
1 PUP(PUP) do XCD
$0.0162027
1 PUP(PUP) do XOF
Fr3.42057
1 PUP(PUP) do XPF
Fr0.618103
1 PUP(PUP) do BWP
P0.08095349
1 PUP(PUP) do BZD
$0.01206201
1 PUP(PUP) do CVE
$0.57675611
1 PUP(PUP) do DJF
Fr1.062177
1 PUP(PUP) do DOP
$0.38514418
1 PUP(PUP) do DZD
د.ج0.78451073
1 PUP(PUP) do FJD
$0.01368228
1 PUP(PUP) do GNF
Fr52.178695
1 PUP(PUP) do GTQ
Q0.04596766
1 PUP(PUP) do GYD
$1.25516916
1 PUP(PUP) do ISK
kr0.762127

Zasoby PUP

Aby lepiej zrozumieć PUP, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa PUP
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące PUP

Jaka jest dziś wartość PUP (PUP)?
Aktualna cena PUP w USD wynosi 0.006001USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PUP do USD?
Aktualna cena PUP w USD wynosi $ 0.006001. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PUP?
Kapitalizacja rynkowa dla PUP wynosi $ 6.00M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PUP w obiegu?
W obiegu PUP znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PUP?
PUP osiąga ATH w wysokości 0.031040685718077 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PUP?
PUP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000095540290490576 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PUP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PUP wynosi $ 133.90K USD.
Czy w tym roku PUP pójdzie wyżej?
PUP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PUP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:21:26 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe PUP (PUP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator PUP do USD

Kwota

PUP
PUP
USD
USD

1 PUP = 0.006001 USD

Handluj PUP

PUP/USDT
$0.006001
$0.006001$0.006001
-4.85%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,992.02
$102,992.02$102,992.02

-0.70%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,399.76
$3,399.76$3,399.76

+0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.94
$160.94$160.94

+0.26%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.86
$1,477.86$1,477.86

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,992.02
$102,992.02$102,992.02

-0.70%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,399.76
$3,399.76$3,399.76

+0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.94
$160.94$160.94

+0.26%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3312
$2.3312$2.3312

+2.40%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0813
$1.0813$1.0813

-0.35%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03586
$0.03586$0.03586

+43.44%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00418
$0.00418$0.00418

-44.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010424
$0.000010424$0.000010424

+452.11%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000638
$0.0000000638$0.0000000638

+322.51%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2024
$0.2024$0.2024

+304.80%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5330
$1.5330$1.5330

+88.97%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01836
$0.01836$0.01836

+46.88%