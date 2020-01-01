Tokenomika PUMLx (PUMLX) Odkryj kluczowe informacje o PUMLx (PUMLX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PUMLx (PUMLX) PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities. Oficjalna strona internetowa: https://puml.io Biała księga: https://whitepaper.puml.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8c088775e4139af116Ac1FA6f281Bbf71E8c1c73

Tokenomika i analiza cenowa PUMLx (PUMLX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PUMLx (PUMLX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 98.10K $ 98.10K $ 98.10K Całkowita podaż: $ 495.14M $ 495.14M $ 495.14M Podaż w obiegu: $ 129.25M $ 129.25M $ 129.25M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 375.81K $ 375.81K $ 375.81K Historyczne maksimum: $ 0.02043 $ 0.02043 $ 0.02043 Historyczne minimum: $ 0.000250137201915361 $ 0.000250137201915361 $ 0.000250137201915361 Aktualna cena: $ 0.000759 $ 0.000759 $ 0.000759 Dowiedz się więcej o cenie PUMLx (PUMLX)

Tokenomika PUMLx (PUMLX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PUMLx (PUMLX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PUMLX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUMLX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPUMLX tokenomikę, poznaj cenę tokena PUMLXna żywo!

