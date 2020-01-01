Tokenomika Propy (PRO) Odkryj kluczowe informacje o Propy (PRO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Propy (PRO) Propy is the pioneer of web3 real estate: digitizing ownership and transacting property on-chain. Propy is the pioneer of web3 real estate: digitizing ownership and transacting property on-chain. Oficjalna strona internetowa: https://propy.com/ Biała księga: https://propy.com/browse/whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x226bb599a12c826476e3a771454697ea52e9e220 Kup PRO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Propy (PRO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Propy (PRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 80.87M $ 80.87M $ 80.87M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 80.87M $ 80.87M $ 80.87M Historyczne maksimum: $ 3.9501 $ 3.9501 $ 3.9501 Historyczne minimum: $ 0.0295550249115 $ 0.0295550249115 $ 0.0295550249115 Aktualna cena: $ 0.8087 $ 0.8087 $ 0.8087 Dowiedz się więcej o cenie Propy (PRO)

Tokenomika Propy (PRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Propy (PRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PRO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPRO tokenomikę, poznaj cenę tokena PROna żywo!

Historia ceny Propy (PRO) Analiza historii ceny PRO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PRO już teraz!

Prognoza ceny PRO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PRO? Nasza strona z prognozami cen PRO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PRO już teraz!

