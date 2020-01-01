Tokenomika POKE CASINO (POKE) Odkryj kluczowe informacje o POKE CASINO (POKE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o POKE CASINO (POKE) POKE is a utility token on the Solana chain, designed for use in junket and online casinos. It enables a sustainable and transparent Web3 casino experience through tokenomics, staking, governance, and an auto buy-back system. A metaverse casino is also in development, aiming to create a next-generation entertainment model combining Web3 × Metaverse. POKE is a utility token on the Solana chain, designed for use in junket and online casinos. It enables a sustainable and transparent Web3 casino experience through tokenomics, staking, governance, and an auto buy-back system. A metaverse casino is also in development, aiming to create a next-generation entertainment model combining Web3 × Metaverse. Oficjalna strona internetowa: https://poke-casino.com Biała księga: https://poke-coin.gitbook.io/poke Block Explorer: https://solscan.io/token/5UxCP4wR84soYRSS8t32HZc8a9wCJpEnK4xykB8pmCcU Kup POKE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa POKE CASINO (POKE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla POKE CASINO (POKE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 15.10B $ 15.10B $ 15.10B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 56.19M $ 56.19M $ 56.19M Historyczne maksimum: $ 0.028665 $ 0.028665 $ 0.028665 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.003721 $ 0.003721 $ 0.003721 Dowiedz się więcej o cenie POKE CASINO (POKE)

Tokenomika POKE CASINO (POKE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki POKE CASINO (POKE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów POKE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów POKE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPOKE tokenomikę, poznaj cenę tokena POKEna żywo!

Jak kupić POKE Chcesz dodać POKE CASINO (POKE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu POKE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować POKE na MEXC już teraz!

Historia ceny POKE CASINO (POKE) Analiza historii ceny POKE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny POKE już teraz!

Prognoza ceny POKE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać POKE? Nasza strona z prognozami cen POKE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena POKE już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!