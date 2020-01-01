Tokenomika Planet (PLANET) Odkryj kluczowe informacje o Planet (PLANET), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Planet (PLANET) $PLANET is on the way to make this planet a better place by having an awesome community of GOATs. $PLANET is on the way to make this planet a better place by having an awesome community of GOATs. Oficjalna strona internetowa: https://planetrefi.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2ad9addd0d97ec3cdba27f92bf6077893b76ab0b Kup PLANET teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Planet (PLANET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Planet (PLANET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 595.59K $ 595.59K $ 595.59K Całkowita podaż: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Podaż w obiegu: $ 851.45B $ 851.45B $ 851.45B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 699.50K $ 699.50K $ 699.50K Historyczne maksimum: $ 0.000133658 $ 0.000133658 $ 0.000133658 Historyczne minimum: $ 0.000000004892663576 $ 0.000000004892663576 $ 0.000000004892663576 Aktualna cena: $ 0.0000006995 $ 0.0000006995 $ 0.0000006995 Dowiedz się więcej o cenie Planet (PLANET)

Tokenomika Planet (PLANET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Planet (PLANET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PLANET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PLANET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPLANET tokenomikę, poznaj cenę tokena PLANETna żywo!

Jak kupić PLANET Chcesz dodać Planet (PLANET) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PLANET, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PLANET na MEXC już teraz!

Historia ceny Planet (PLANET) Analiza historii ceny PLANET pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PLANET już teraz!

Prognoza ceny PLANET Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PLANET? Nasza strona z prognozami cen PLANET łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PLANET już teraz!

