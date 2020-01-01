Tokenomika Pixelverse (PIXFI) Odkryj kluczowe informacje o Pixelverse (PIXFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Pixelverse (PIXFI) Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear. Oficjalna strona internetowa: https://pixelverse.xyz Biała księga: https://docs.pixelverse.xyz Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xd795eb12034C2b77d787a22292c26fab5f5C70Aa

Tokenomika i analiza cenowa Pixelverse (PIXFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pixelverse (PIXFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 884.98K $ 884.98K $ 884.98K Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 3.03B $ 3.03B $ 3.03B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Historyczne maksimum: $ 0.09945 $ 0.09945 $ 0.09945 Historyczne minimum: $ 0.00030504848090175 $ 0.00030504848090175 $ 0.00030504848090175 Aktualna cena: $ 0.0002918 $ 0.0002918 $ 0.0002918 Dowiedz się więcej o cenie Pixelverse (PIXFI)

Tokenomika Pixelverse (PIXFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pixelverse (PIXFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PIXFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PIXFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPIXFI tokenomikę, poznaj cenę tokena PIXFIna żywo!

