Tokenomika Pitbull (PIT) Odkryj kluczowe informacje o Pitbull (PIT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Pitbull (PIT) Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint. Oficjalna strona internetowa: https://bscpitbull.com/ Biała księga: https://github.com/pitbullBSC/documents/blob/main/Pitbull_litepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xA57ac35CE91Ee92CaEfAA8dc04140C8e232c2E50 Kup PIT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Pitbull (PIT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pitbull (PIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.17M Całkowita podaż: $ 100,000.00T Podaż w obiegu: $ 40,192.16T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.28M Historyczne maksimum: $ 0.00000000789 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.0000000003028 Dowiedz się więcej o cenie Pitbull (PIT)

Tokenomika Pitbull (PIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pitbull (PIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PIT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPIT tokenomikę, poznaj cenę tokena PITna żywo!

Jak kupić PIT Chcesz dodać Pitbull (PIT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PIT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PIT na MEXC już teraz!

Historia ceny Pitbull (PIT) Analiza historii ceny PIT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PIT już teraz!

Prognoza ceny PIT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PIT? Nasza strona z prognozami cen PIT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PIT już teraz!

