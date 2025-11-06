GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Pipe Network to 0.07099 USD. Śledź aktualizacje cen PIPE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PIPE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Pipe Network to 0.07099 USD. Śledź aktualizacje cen PIPE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PIPE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PIPE

Informacje o cenie PIPE

Czym jest PIPE

Biała księga PIPE

Oficjalna strona internetowa PIPE

Tokenomika PIPE

Prognoza cen PIPE

Historia PIPE

Przewodnik zakupowy PIPE

Przelicznik PIPE-fiat

PIPE na spot

USDT-M Futures PIPE

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Pipe Network

Cena Pipe Network(PIPE)

Aktualna cena 1 PIPE do USD:

$0.07099
$0.07099$0.07099
-5.73%1D
USD
Pipe Network (PIPE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 13:56:11 (UTC+8)

Informacje o cenie Pipe Network (PIPE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.06958
$ 0.06958$ 0.06958
Minimum 24h
$ 0.07554
$ 0.07554$ 0.07554
Maksimum 24h

$ 0.06958
$ 0.06958$ 0.06958

$ 0.07554
$ 0.07554$ 0.07554

$ 0.34291515733046557
$ 0.34291515733046557$ 0.34291515733046557

$ 0.05288812467524619
$ 0.05288812467524619$ 0.05288812467524619

+0.32%

-5.72%

-21.21%

-21.21%

Aktualna cena Pipe Network (PIPE) wynosi $ 0.07099. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PIPE wahał się między $ 0.06958 a $ 0.07554, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PIPE w historii to $ 0.34291515733046557, a najniższy to $ 0.05288812467524619.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PIPE zmieniły się o +0.32% w ciągu ostatniej godziny, o -5.72% w ciągu 24 godzin i o -21.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pipe Network (PIPE)

No.1232

$ 7.10M
$ 7.10M$ 7.10M

$ 61.23K
$ 61.23K$ 61.23K

$ 70.99M
$ 70.99M$ 70.99M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Pipe Network wynosi $ 7.10M, przy $ 61.23K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PIPE w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 70.99M.

Historia ceny Pipe Network (PIPE) – USD

Śledź zmiany ceny Pipe Network dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.004315-5.72%
30 Dni$ +0.02099+41.98%
60 dni$ +0.02099+41.98%
90 dni$ +0.02099+41.98%
Dzisiejsza zmiana ceny Pipe Network

DziśPIPE odnotował zmianę $ -0.004315 (-5.72%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Pipe Network

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.02099 (+41.98%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Pipe Network

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę PIPE o $ +0.02099(+41.98%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Pipe Network

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.02099 (+41.98%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Pipe Network (PIPE)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Pipe Network.

Co to jest Pipe Network (PIPE)

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Pipe Network jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Pipe Network. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu PIPE, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Pipe Network na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Pipe Network będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Pipe Network (w USD)

Jaka będzie wartość Pipe Network (PIPE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Pipe Network (PIPE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Pipe Network.

Sprawdź teraz prognozę ceny Pipe Network!

Tokenomika Pipe Network (PIPE)

Zrozumienie tokenomiki Pipe Network (PIPE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PIPEjuż teraz!

Jak kupić Pipe Network (PIPE)

Szukasz jak kupić Pipe Network? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Pipe Network na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

PIPE na lokalne waluty

1 Pipe Network(PIPE) do VND
1,868.10185
1 Pipe Network(PIPE) do AUD
A$0.1086147
1 Pipe Network(PIPE) do GBP
0.0539524
1 Pipe Network(PIPE) do EUR
0.0610514
1 Pipe Network(PIPE) do USD
$0.07099
1 Pipe Network(PIPE) do MYR
RM0.2967382
1 Pipe Network(PIPE) do TRY
2.988679
1 Pipe Network(PIPE) do JPY
¥10.86147
1 Pipe Network(PIPE) do ARS
ARS$103.0327563
1 Pipe Network(PIPE) do RUB
5.7743266
1 Pipe Network(PIPE) do INR
6.2911338
1 Pipe Network(PIPE) do IDR
Rp1,183.1661934
1 Pipe Network(PIPE) do PHP
4.1848605
1 Pipe Network(PIPE) do EGP
￡E.3.364926
1 Pipe Network(PIPE) do BRL
R$0.3805064
1 Pipe Network(PIPE) do CAD
C$0.1000959
1 Pipe Network(PIPE) do BDT
8.6508414
1 Pipe Network(PIPE) do NGN
102.43857
1 Pipe Network(PIPE) do COP
$273.0381885
1 Pipe Network(PIPE) do ZAR
R.1.2338062
1 Pipe Network(PIPE) do UAH
2.9858394
1 Pipe Network(PIPE) do TZS
T.Sh.174.8519195
1 Pipe Network(PIPE) do VES
Bs15.83077
1 Pipe Network(PIPE) do CLP
$67.01456
1 Pipe Network(PIPE) do PKR
Rs20.0646136
1 Pipe Network(PIPE) do KZT
37.2846579
1 Pipe Network(PIPE) do THB
฿2.3029156
1 Pipe Network(PIPE) do TWD
NT$2.1950108
1 Pipe Network(PIPE) do AED
د.إ0.2605333
1 Pipe Network(PIPE) do CHF
Fr0.056792
1 Pipe Network(PIPE) do HKD
HK$0.5515923
1 Pipe Network(PIPE) do AMD
֏27.1572245
1 Pipe Network(PIPE) do MAD
.د.م0.660207
1 Pipe Network(PIPE) do MXN
$1.3197041
1 Pipe Network(PIPE) do SAR
ريال0.2662125
1 Pipe Network(PIPE) do ETB
Br10.8841868
1 Pipe Network(PIPE) do KES
KSh9.1711981
1 Pipe Network(PIPE) do JOD
د.أ0.05033191
1 Pipe Network(PIPE) do PLN
0.2619531
1 Pipe Network(PIPE) do RON
лв0.3130659
1 Pipe Network(PIPE) do SEK
kr0.6779545
1 Pipe Network(PIPE) do BGN
лв0.1199731
1 Pipe Network(PIPE) do HUF
Ft23.8618687
1 Pipe Network(PIPE) do CZK
1.5035682
1 Pipe Network(PIPE) do KWD
د.ك0.02179393
1 Pipe Network(PIPE) do ILS
0.2307175
1 Pipe Network(PIPE) do BOB
Bs0.489831
1 Pipe Network(PIPE) do AZN
0.120683
1 Pipe Network(PIPE) do TJS
SM0.6566575
1 Pipe Network(PIPE) do GEL
0.1923829
1 Pipe Network(PIPE) do AOA
Kz65.0090925
1 Pipe Network(PIPE) do BHD
.د.ب0.02676323
1 Pipe Network(PIPE) do BMD
$0.07099
1 Pipe Network(PIPE) do DKK
kr0.4600152
1 Pipe Network(PIPE) do HNL
L1.8712964
1 Pipe Network(PIPE) do MUR
3.26554
1 Pipe Network(PIPE) do NAD
$1.2338062
1 Pipe Network(PIPE) do NOK
kr0.724098
1 Pipe Network(PIPE) do NZD
$0.1249424
1 Pipe Network(PIPE) do PAB
B/.0.07099
1 Pipe Network(PIPE) do PGK
K0.3017075
1 Pipe Network(PIPE) do QAR
ر.ق0.2584036
1 Pipe Network(PIPE) do RSD
дин.7.2310414
1 Pipe Network(PIPE) do UZS
soʻm845.1189124
1 Pipe Network(PIPE) do ALL
L5.9659996
1 Pipe Network(PIPE) do ANG
ƒ0.1270721
1 Pipe Network(PIPE) do AWG
ƒ0.127782
1 Pipe Network(PIPE) do BBD
$0.14198
1 Pipe Network(PIPE) do BAM
KM0.120683
1 Pipe Network(PIPE) do BIF
Fr209.34951
1 Pipe Network(PIPE) do BND
$0.092287
1 Pipe Network(PIPE) do BSD
$0.07099
1 Pipe Network(PIPE) do JMD
$11.4258405
1 Pipe Network(PIPE) do KHR
285.1000994
1 Pipe Network(PIPE) do KMF
Fr30.24174
1 Pipe Network(PIPE) do LAK
1,543.2608387
1 Pipe Network(PIPE) do LKR
රු21.6228441
1 Pipe Network(PIPE) do MDL
L1.2103795
1 Pipe Network(PIPE) do MGA
Ar319.774455
1 Pipe Network(PIPE) do MOP
P0.56792
1 Pipe Network(PIPE) do MVR
1.093246
1 Pipe Network(PIPE) do MWK
MK123.2464489
1 Pipe Network(PIPE) do MZN
MT4.5398105
1 Pipe Network(PIPE) do NPR
रु10.0763206
1 Pipe Network(PIPE) do PYG
503.46108
1 Pipe Network(PIPE) do RWF
Fr102.86451
1 Pipe Network(PIPE) do SBD
$0.5835378
1 Pipe Network(PIPE) do SCR
0.9754026
1 Pipe Network(PIPE) do SRD
$2.7366645
1 Pipe Network(PIPE) do SVC
$0.6204526
1 Pipe Network(PIPE) do SZL
L1.2338062
1 Pipe Network(PIPE) do TMT
m0.248465
1 Pipe Network(PIPE) do TND
د.ت0.21005941
1 Pipe Network(PIPE) do TTD
$0.4806023
1 Pipe Network(PIPE) do UGX
Sh248.18104
1 Pipe Network(PIPE) do XAF
Fr40.4643
1 Pipe Network(PIPE) do XCD
$0.191673
1 Pipe Network(PIPE) do XOF
Fr40.4643
1 Pipe Network(PIPE) do XPF
Fr7.31197
1 Pipe Network(PIPE) do BWP
P0.9576551
1 Pipe Network(PIPE) do BZD
$0.1426899
1 Pipe Network(PIPE) do CVE
$6.8228489
1 Pipe Network(PIPE) do DJF
Fr12.56523
1 Pipe Network(PIPE) do DOP
$4.5561382
1 Pipe Network(PIPE) do DZD
د.ج9.2805227
1 Pipe Network(PIPE) do FJD
$0.1618572
1 Pipe Network(PIPE) do GNF
Fr617.25805
1 Pipe Network(PIPE) do GTQ
Q0.5437834
1 Pipe Network(PIPE) do GYD
$14.8482684
1 Pipe Network(PIPE) do ISK
kr9.01573

Zasoby Pipe Network

Aby lepiej zrozumieć Pipe Network, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Pipe Network
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Pipe Network

Jaka jest dziś wartość Pipe Network (PIPE)?
Aktualna cena PIPE w USD wynosi 0.07099USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PIPE do USD?
Aktualna cena PIPE w USD wynosi $ 0.07099. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Pipe Network?
Kapitalizacja rynkowa dla PIPE wynosi $ 7.10M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PIPE w obiegu?
W obiegu PIPE znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PIPE?
PIPE osiąga ATH w wysokości 0.34291515733046557 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PIPE?
PIPE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.05288812467524619 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PIPE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PIPE wynosi $ 61.23K USD.
Czy w tym roku PIPE pójdzie wyżej?
PIPE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PIPE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 13:56:11 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Pipe Network (PIPE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator PIPE do USD

Kwota

PIPE
PIPE
USD
USD

1 PIPE = 0.07099 USD

Handluj PIPE

PIPE/USDT
$0.07099
$0.07099$0.07099
-5.77%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,124.16
$103,124.16$103,124.16

-0.58%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,382.17
$3,382.17$3,382.17

-0.48%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.15
$159.15$159.15

-0.85%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,124.16
$103,124.16$103,124.16

-0.58%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,382.17
$3,382.17$3,382.17

-0.48%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3282
$2.3282$2.3282

+2.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.15
$159.15$159.15

-0.85%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0884
$1.0884$1.0884

+0.29%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03512
$0.03512$0.03512

+40.48%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000740
$0.0000000740$0.0000000740

+390.06%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2099
$0.2099$0.2099

+319.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000007190
$0.000007190$0.000007190

+280.82%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.27517
$0.27517$0.27517

+117.06%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5184
$1.5184$1.5184

+87.17%