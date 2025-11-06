Prognoza ceny Pipe Network (PIPE) (USD)

Sprawdź prognozy cen Pipe Network na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość PIPE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Pipe Network % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.07188 $0.07188 $0.07188 -4.55% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Pipe Network na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Pipe Network (PIPE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Pipe Network może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.07188. Prognoza ceny Pipe Network (PIPE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Pipe Network może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.075474. Prognoza ceny Pipe Network (PIPE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PIPE na 2027 rok wyniesie $ 0.079247 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Pipe Network (PIPE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PIPE na 2028 rok wyniesie $ 0.083210 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Pipe Network (PIPE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PIPE w 2029 roku wyniesie $ 0.087370 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Pipe Network (PIPE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PIPE w 2030 roku wyniesie $ 0.091739 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Pipe Network (PIPE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Pipe Network może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.149433. Prognoza ceny Pipe Network (PIPE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Pipe Network może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.243411. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.07188 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.072175 0.41% Prognoza ceny Pipe Network (PIPE) na dziś Przewidywana cena dla PIPE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.07188 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Pipe Network (PIPE) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny PIPE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.071889 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Pipe Network (PIPE) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla PIPE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.071948 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Pipe Network (PIPE) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena PIPE wynosi $0.072175 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Pipe Network Aktualna cena $ 0.07188$ 0.07188 $ 0.07188 Zmiana ceny (24H) -4.55% Kapitalizacja rynkowa $ 7.19M$ 7.19M $ 7.19M Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Wolumen (24H) $ 126.33K$ 126.33K $ 126.33K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena PIPE to $ 0.07188. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -4.55%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 126.33K. Ponadto PIPE ma podaż w obiegu wynoszącą 100.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 7.19M. Zobacz na żywo cenę PIPE

Jak kupić Pipe Network (PIPE) Próbujesz kupić PIPE? Teraz możesz kupować PIPE za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Pipe Network i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić PIPE teraz

Historyczna cena Pipe Network Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Pipe Network, cena Pipe Network wynosi 0.07188USD. Podaż w obiegu Pipe Network (PIPE) wynosi 0.00 PIPE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $7.19M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.03% $ -0.002640 $ 0.08133 $ 0.06914

7 D -0.11% $ -0.009319 $ 0.0833 $ 0.06838

30 Dni 0.44% $ 0.021879 $ 0.3618 $ 0.05 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Pipe Network zanotował zmianę ceny o $-0.002640 , co stanowi -0.03% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Pipe Network osiągnął maksimum na poziomie $0.0833 i minimum na poziomie $0.06838 . Zanotowano zmianę ceny o -0.11% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał PIPE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Pipe Network o 0.44% , co odpowiada około $0.021879 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny PIPE. Sprawdź pełną historię cen Pipe Network, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen PIPE

Jak działa moduł przewidywania ceny Pipe Network (PIPE)? Moduł predykcji ceny Pipe Network to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu PIPE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Pipe Network na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów PIPE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Pipe Network. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość PIPE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę PIPE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Pipe Network.

Dlaczego prognoaza ceny PIPE jest ważna?

Prognozy cen PIPE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

