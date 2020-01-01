Tokenomika PENDULUM (PENDULUM) Odkryj kluczowe informacje o PENDULUM (PENDULUM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PENDULUM (PENDULUM) Pendulum is an interoperable blockchain that aims to bridge the gap between traditional finance and the DeFi ecosystem. The network leverages a forex-optimized smart contract DeFi network, which allows for the seamless integration of traditional finance services with DeFi applications. Oficjalna strona internetowa: https://pendulumchain.org/ Biała księga: https://pendulum.gitbook.io/pendulum-docs/learn/litepaper

Tokenomika i analiza cenowa PENDULUM (PENDULUM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PENDULUM (PENDULUM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: -- -- -- Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: -- -- -- Dowiedz się więcej o cenie PENDULUM (PENDULUM)

Tokenomika PENDULUM (PENDULUM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PENDULUM (PENDULUM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PENDULUM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PENDULUM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPENDULUM tokenomikę, poznaj cenę tokena PENDULUMna żywo!

Jak kupić PENDULUM Chcesz dodać PENDULUM (PENDULUM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PENDULUM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PENDULUM na MEXC już teraz!

Historia ceny PENDULUM (PENDULUM) Analiza historii ceny PENDULUM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PENDULUM już teraz!

Prognoza ceny PENDULUM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PENDULUM? Nasza strona z prognozami cen PENDULUM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PENDULUM już teraz!

