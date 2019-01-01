Tokenomika PAX Gold (PAXG) Odkryj kluczowe informacje o PAX Gold (PAXG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PAX Gold (PAXG) Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold. Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold. Oficjalna strona internetowa: https://www.paxos.com/paxgold/ Biała księga: https://www.paxos.com/pax-gold Block Explorer: https://solscan.io/token/C6oFsE8nXRDThzrMEQ5SxaNFGKoyyfWDDVPw37JKvPTe Kup PAXG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PAX Gold (PAXG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PAX Gold (PAXG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Całkowita podaż: $ 291.77K $ 291.77K $ 291.77K Podaż w obiegu: $ 291.77K $ 291.77K $ 291.77K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Historyczne maksimum: $ 3,816.27 $ 3,816.27 $ 3,816.27 Historyczne minimum: $ 1,387.97650287 $ 1,387.97650287 $ 1,387.97650287 Aktualna cena: $ 3,759.27 $ 3,759.27 $ 3,759.27 Dowiedz się więcej o cenie PAX Gold (PAXG)

Tokenomika PAX Gold (PAXG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PAX Gold (PAXG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PAXG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PAXG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPAXG tokenomikę, poznaj cenę tokena PAXGna żywo!

