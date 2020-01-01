Tokenomika Palio (PAL) Odkryj kluczowe informacje o Palio (PAL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Palio (PAL) Palio is an AI-driven gaming series that combines blockchain technology with personalized AI agents and companions to create an immersive experience where players can interact, discover, and earn through a tokenized creative economy. Palio is an AI-driven gaming series that combines blockchain technology with personalized AI agents and companions to create an immersive experience where players can interact, discover, and earn through a tokenized creative economy. Oficjalna strona internetowa: https://www.palio.ai/ Biała księga: https://palioai.gitbook.io/palioai Kup PAL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Palio (PAL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Palio (PAL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Historyczne maksimum: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.003103 $ 0.003103 $ 0.003103 Dowiedz się więcej o cenie Palio (PAL)

Tokenomika Palio (PAL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Palio (PAL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PAL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PAL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPAL tokenomikę, poznaj cenę tokena PALna żywo!

Historia ceny Palio (PAL) Analiza historii ceny PAL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PAL już teraz!

Prognoza ceny PAL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PAL? Nasza strona z prognozami cen PAL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PAL już teraz!

