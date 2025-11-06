GiełdaDEX+
Aktualna cena PoP Planet to 0.03672 USD. Śledź aktualizacje cen P do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe P łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena PoP Planet to 0.03672 USD. Śledź aktualizacje cen P do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe P łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o P

Informacje o cenie P

Czym jest P

Biała księga P

Oficjalna strona internetowa P

Tokenomika P

Prognoza cen P

Historia P

Przewodnik zakupowy P

Przelicznik P-fiat

Logo PoP Planet

Cena PoP Planet(P)

Aktualna cena 1 P do USD:

$0.03672
-9.71%1D
USD
PoP Planet (P) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:16:48 (UTC+8)

Informacje o cenie PoP Planet (P) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.03028
Minimum 24h
$ 0.05615
Maksimum 24h

$ 0.03028
$ 0.05615
$ 0.15013296267605908
$ 0.029023761565933663
-2.11%

-9.71%

-68.04%

-68.04%

Aktualna cena PoP Planet (P) wynosi $ 0.03672. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs P wahał się między $ 0.03028 a $ 0.05615, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs P w historii to $ 0.15013296267605908, a najniższy to $ 0.029023761565933663.

Pod względem krótkoterminowych wyniki P zmieniły się o -2.11% w ciągu ostatniej godziny, o -9.71% w ciągu 24 godzin i o -68.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PoP Planet (P)

No.1365

$ 5.14M
$ 1.32M
$ 36.72M
140.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
14.00%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa PoP Planet wynosi $ 5.14M, przy $ 1.32M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż P w obiegu wynosi 140.00M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 36.72M.

Historia ceny PoP Planet (P) – USD

Śledź zmiany ceny PoP Planet dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.003949-9.71%
30 Dni$ -0.05601-60.41%
60 dni$ +0.01672+83.60%
90 dni$ +0.01672+83.60%
Dzisiejsza zmiana ceny PoP Planet

DziśP odnotował zmianę $ -0.003949 (-9.71%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny PoP Planet

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.05601 (-60.41%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny PoP Planet

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę P o $ +0.01672(+83.60%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny PoP Planet

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.01672 (+83.60%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe PoP Planet (P)?

Sprawdź teraz stronę historii cen PoP Planet.

Co to jest PoP Planet (P)

PoPP is an AI-powered decentralized identity platform that analyzes on-chain behavior to dynamically tag users, seamlessly connecting them with tailored dApps while enabling precise, privacy-first audience targeting for developers.

PoP Planet jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w PoP Planet. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu P, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące PoP Planet na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno PoP Planet będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny PoP Planet (w USD)

Jaka będzie wartość PoP Planet (P) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PoP Planet (P) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PoP Planet.

Sprawdź teraz prognozę ceny PoP Planet!

Tokenomika PoP Planet (P)

Zrozumienie tokenomiki PoP Planet (P) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena Pjuż teraz!

Jak kupić PoP Planet (P)

Szukasz jak kupić PoP Planet? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić PoP Planet na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby PoP Planet

Aby lepiej zrozumieć PoP Planet, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa PoP Planet
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące PoP Planet

Jaka jest dziś wartość PoP Planet (P)?
Aktualna cena P w USD wynosi 0.03672USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena P do USD?
Aktualna cena P w USD wynosi $ 0.03672. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PoP Planet?
Kapitalizacja rynkowa dla P wynosi $ 5.14M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż P w obiegu?
W obiegu P znajduje się 140.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) P?
P osiąga ATH w wysokości 0.15013296267605908 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla P?
P zaliczył cenę ATL w wysokości 0.029023761565933663 USD.
Jaki jest wolumen obrotu P?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla P wynosi $ 1.32M USD.
Czy w tym roku P pójdzie wyżej?
P może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny P, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:16:48 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe PoP Planet (P)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

