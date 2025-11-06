Prognoza ceny PoP Planet (P) (USD)

Sprawdź prognozy cen PoP Planet na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość P w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę PoP Planet
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny PoP Planet
$0.0352
-13.44%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Prognoza ceny PoP Planet na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny PoP Planet (P) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy PoP Planet może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.0352.

Prognoza ceny PoP Planet (P) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy PoP Planet może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.036960.

Prognoza ceny PoP Planet (P) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena P na 2027 rok wyniesie $ 0.038808 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny PoP Planet (P) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena P na 2028 rok wyniesie $ 0.040748 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny PoP Planet (P) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena P w 2029 roku wyniesie $ 0.042785 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny PoP Planet (P) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena P w 2030 roku wyniesie $ 0.044925 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny PoP Planet (P) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena PoP Planet może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.073178.

Prognoza ceny PoP Planet (P) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena PoP Planet może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.119199.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.0352
    0.00%
  • 2026
    $ 0.036960
    5.00%
  • 2027
    $ 0.038808
    10.25%
  • 2028
    $ 0.040748
    15.76%
  • 2029
    $ 0.042785
    21.55%
  • 2030
    $ 0.044925
    27.63%
  • 2031
    $ 0.047171
    34.01%
  • 2032
    $ 0.049529
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.052006
    47.75%
  • 2034
    $ 0.054606
    55.13%
  • 2035
    $ 0.057337
    62.89%
  • 2036
    $ 0.060203
    71.03%
  • 2037
    $ 0.063214
    79.59%
  • 2038
    $ 0.066374
    88.56%
  • 2039
    $ 0.069693
    97.99%
  • 2040
    $ 0.073178
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny PoP Planet na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.0352
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.035204
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.035233
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.035344
    0.41%
Prognoza ceny PoP Planet (P) na dziś

Przewidywana cena dla P w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.0352. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny PoP Planet (P) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny P z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.035204. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa PoP Planet (P) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla P, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.035233. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa PoP Planet (P) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena P wynosi $0.035344. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen PoP Planet

$ 0.0352
-13.44%

$ 4.93M
140.00M
$ 1.36M
--

Najnowsza cena P to $ 0.0352. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -13.44%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 1.36M.
Ponadto P ma podaż w obiegu wynoszącą 140.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 4.93M.

Jak kupić PoP Planet (P)

Próbujesz kupić P? Teraz możesz kupować P za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić PoP Planet i rozpocznij już teraz na MEXC!

Dowiedz się, jak kupić P teraz

Historyczna cena PoP Planet

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami PoP Planet, cena PoP Planet wynosi 0.0352USD. Podaż w obiegu PoP Planet (P) wynosi 0.00 P, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $4.93M.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    0.15%
    $ 0.004509
    $ 0.05615
    $ 0.03046
  • 7 D
    -0.69%
    $ -0.08061
    $ 0.14625
    $ 0.02825
  • 30 Dni
    -0.63%
    $ -0.06006
    $ 0.151
    $ 0.02825
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin PoP Planet zanotował zmianę ceny o $0.004509, co stanowi 0.15% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs PoP Planet osiągnął maksimum na poziomie $0.14625 i minimum na poziomie $0.02825. Zanotowano zmianę ceny o -0.69%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał P do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana PoP Planet o -0.63%, co odpowiada około $-0.06006 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny P.

Sprawdź pełną historię cen PoP Planet, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC

Zobacz pełną historię cen P

Jak działa moduł przewidywania ceny PoP Planet (P)?

Moduł predykcji ceny PoP Planet to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu P. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania PoP Planet na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów P, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę PoP Planet. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość P.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę P, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał PoP Planet.

Dlaczego prognoaza ceny P jest ważna?

Prognozy cen P są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w P?
Według Twoich prognoz P osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny P na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny PoP Planet (P), przewidywana cena P osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 P w 2026 roku?
Cena 1 PoP Planet (P) wynosi dziś $0.0352. Według powyższego modułu prognoz P wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena P w 2027 roku?
PoP Planet (P) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 P do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa P w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, PoP Planet (P) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa P w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, PoP Planet (P) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 P w 2030 roku?
Cena 1 PoP Planet (P) wynosi dziś $0.0352. Według powyższego modułu prognoz P wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny P na 2040 rok?
PoP Planet (P) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 P do 2040 roku.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 18:40:46 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.