Aktualna cena Orecast to 0.00000055 USD. Śledź aktualizacje cen ORECAST do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ORECAST łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ORECAST

Informacje o cenie ORECAST

Czym jest ORECAST

Biała księga ORECAST

Oficjalna strona internetowa ORECAST

Tokenomika ORECAST

Prognoza cen ORECAST

Historia ORECAST

Przewodnik zakupowy ORECAST

Przelicznik ORECAST-fiat

ORECAST na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Orecast

Cena Orecast(ORECAST)

Aktualna cena 1 ORECAST do USD:

$0.00000055
$0.00000055
-41.92%1D
USD
Orecast (ORECAST) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:15:41 (UTC+8)

Informacje o cenie Orecast (ORECAST) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000000526
$ 0.000000526
Minimum 24h
$ 0.000001253
$ 0.000001253
Maksimum 24h

$ 0.000000526
$ 0.000000526

$ 0.000001253
$ 0.000001253

--
--

--
--

-1.44%

-41.92%

-63.63%

-63.63%

Aktualna cena Orecast (ORECAST) wynosi $ 0.00000055. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ORECAST wahał się między $ 0.000000526 a $ 0.000001253, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ORECAST w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ORECAST zmieniły się o -1.44% w ciągu ostatniej godziny, o -41.92% w ciągu 24 godzin i o -63.63% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Orecast (ORECAST)

--
--

$ 760.73K
$ 760.73K

$ 27.50K
$ 27.50K

--
--

50,000,000,000
50,000,000,000

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa Orecast wynosi --, przy $ 760.73K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ORECAST w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 50000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 27.50K.

Historia ceny Orecast (ORECAST) – USD

Śledź zmiany ceny Orecast dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00000039697-41.92%
30 Dni$ -0.00000745-93.13%
60 dni$ -0.08001945-100.00%
90 dni$ -0.00499945-99.99%
Dzisiejsza zmiana ceny Orecast

DziśORECAST odnotował zmianę $ -0.00000039697 (-41.92%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Orecast

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00000745 (-93.13%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Orecast

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ORECAST o $ -0.08001945(-100.00%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Orecast

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00499945 (-99.99%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Orecast (ORECAST)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Orecast.

Co to jest Orecast (ORECAST)

AI-driven infrastructure providing minute-by-minute metals pricing for global minerals and metals markets.

Orecast jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Orecast. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ORECAST, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Orecast na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Orecast będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Orecast (w USD)

Jaka będzie wartość Orecast (ORECAST) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Orecast (ORECAST) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Orecast.

Sprawdź teraz prognozę ceny Orecast!

Tokenomika Orecast (ORECAST)

Zrozumienie tokenomiki Orecast (ORECAST) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ORECASTjuż teraz!

Jak kupić Orecast (ORECAST)

Szukasz jak kupić Orecast? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Orecast na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Orecast

Aby lepiej zrozumieć Orecast, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Orecast
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Orecast

Jaka jest dziś wartość Orecast (ORECAST)?
Aktualna cena ORECAST w USD wynosi 0.00000055USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ORECAST do USD?
Aktualna cena ORECAST w USD wynosi $ 0.00000055. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Orecast?
Kapitalizacja rynkowa dla ORECAST wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ORECAST w obiegu?
W obiegu ORECAST znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ORECAST?
ORECAST osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ORECAST?
ORECAST zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu ORECAST?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ORECAST wynosi $ 760.73K USD.
Czy w tym roku ORECAST pójdzie wyżej?
ORECAST może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ORECAST, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:15:41 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Orecast (ORECAST)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$0.00000055
$102,991.42

$3,400.13

$160.40

$1.0000

$1,477.85

$102,991.42

$3,400.13

$160.40

$2.3273

$1.0815

$0.00000

$0.00000

$0.03585

$0.00418

$0.00664

$0.000009222

$0.1957

$0.0000000589

$1.5156

$0.01950

