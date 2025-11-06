GiełdaDEX+
Aktualna cena OpenxAI Network to 0.3618 USD. Śledź aktualizacje cen OPENX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe OPENX łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 OPENX do USD:

$0.3714
$0.3714$0.3714
-4.76%1D
USD
OpenxAI Network (OPENX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:15:11 (UTC+8)

Informacje o cenie OpenxAI Network (OPENX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.2981
$ 0.2981$ 0.2981
Minimum 24h
$ 0.41
$ 0.41$ 0.41
Maksimum 24h

$ 0.2981
$ 0.2981$ 0.2981

$ 0.41
$ 0.41$ 0.41

$ 2.0299262343053925
$ 2.0299262343053925$ 2.0299262343053925

$ 0.0939673303769838
$ 0.0939673303769838$ 0.0939673303769838

+0.47%

-4.76%

-6.30%

-6.30%

Aktualna cena OpenxAI Network (OPENX) wynosi $ 0.3618. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OPENX wahał się między $ 0.2981 a $ 0.41, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OPENX w historii to $ 2.0299262343053925, a najniższy to $ 0.0939673303769838.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OPENX zmieniły się o +0.47% w ciągu ostatniej godziny, o -4.76% w ciągu 24 godzin i o -6.30% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OpenxAI Network (OPENX)

No.1524

$ 3.62M
$ 3.62M$ 3.62M

$ 46.99K
$ 46.99K$ 46.99K

$ 36.18M
$ 36.18M$ 36.18M

10.00M
10.00M 10.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

10.00%

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa OpenxAI Network wynosi $ 3.62M, przy $ 46.99K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OPENX w obiegu wynosi 10.00M, przy całkowitej podaży 100000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 36.18M.

Historia ceny OpenxAI Network (OPENX) – USD

Śledź zmiany ceny OpenxAI Network dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.018562-4.76%
30 Dni$ -0.3432-48.69%
60 dni$ -0.1382-27.64%
90 dni$ -0.1382-27.64%
Dzisiejsza zmiana ceny OpenxAI Network

DziśOPENX odnotował zmianę $ -0.018562 (-4.76%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny OpenxAI Network

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.3432 (-48.69%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny OpenxAI Network

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę OPENX o $ -0.1382(-27.64%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny OpenxAI Network

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.1382 (-27.64%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe OpenxAI Network (OPENX)?

Sprawdź teraz stronę historii cen OpenxAI Network.

Co to jest OpenxAI Network (OPENX)

OpenxAI is a P2P permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money OpenxAI does for intelligence.

OpenxAI Network jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w OpenxAI Network. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu OPENX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące OpenxAI Network na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno OpenxAI Network będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny OpenxAI Network (w USD)

Jaka będzie wartość OpenxAI Network (OPENX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w OpenxAI Network (OPENX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla OpenxAI Network.

Sprawdź teraz prognozę ceny OpenxAI Network!

Tokenomika OpenxAI Network (OPENX)

Zrozumienie tokenomiki OpenxAI Network (OPENX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena OPENXjuż teraz!

Jak kupić OpenxAI Network (OPENX)

Szukasz jak kupić OpenxAI Network? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić OpenxAI Network na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby OpenxAI Network

Aby lepiej zrozumieć OpenxAI Network, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa OpenxAI Network
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące OpenxAI Network

Jaka jest dziś wartość OpenxAI Network (OPENX)?
Aktualna cena OPENX w USD wynosi 0.3618USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena OPENX do USD?
Aktualna cena OPENX w USD wynosi $ 0.3618. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa OpenxAI Network?
Kapitalizacja rynkowa dla OPENX wynosi $ 3.62M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż OPENX w obiegu?
W obiegu OPENX znajduje się 10.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) OPENX?
OPENX osiąga ATH w wysokości 2.0299262343053925 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla OPENX?
OPENX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0939673303769838 USD.
Jaki jest wolumen obrotu OPENX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla OPENX wynosi $ 46.99K USD.
Czy w tym roku OPENX pójdzie wyżej?
OPENX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny OPENX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:15:11 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

