Prognoza ceny OpenxAI Network (OPENX) (USD)

Sprawdź prognozy cen OpenxAI Network na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość OPENX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup OPENX

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę OpenxAI Network % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.3506 $0.3506 $0.3506 -10.10% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny OpenxAI Network na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny OpenxAI Network (OPENX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy OpenxAI Network może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.3506. Prognoza ceny OpenxAI Network (OPENX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy OpenxAI Network może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.36813. Prognoza ceny OpenxAI Network (OPENX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena OPENX na 2027 rok wyniesie $ 0.386536 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny OpenxAI Network (OPENX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena OPENX na 2028 rok wyniesie $ 0.405863 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny OpenxAI Network (OPENX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena OPENX w 2029 roku wyniesie $ 0.426156 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny OpenxAI Network (OPENX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena OPENX w 2030 roku wyniesie $ 0.447464 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny OpenxAI Network (OPENX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena OpenxAI Network może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.728872. Prognoza ceny OpenxAI Network (OPENX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena OpenxAI Network może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.1872. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.3506 0.00%

2026 $ 0.36813 5.00%

2027 $ 0.386536 10.25%

2028 $ 0.405863 15.76%

2029 $ 0.426156 21.55%

2030 $ 0.447464 27.63%

2031 $ 0.469837 34.01%

2032 $ 0.493329 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.517995 47.75%

2034 $ 0.543895 55.13%

2035 $ 0.571090 62.89%

2036 $ 0.599644 71.03%

2037 $ 0.629627 79.59%

2038 $ 0.661108 88.56%

2039 $ 0.694164 97.99%

2040 $ 0.728872 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny OpenxAI Network na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.3506 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.350648 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.350936 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.352040 0.41% Prognoza ceny OpenxAI Network (OPENX) na dziś Przewidywana cena dla OPENX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.3506 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny OpenxAI Network (OPENX) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny OPENX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.350648 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa OpenxAI Network (OPENX) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla OPENX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.350936 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa OpenxAI Network (OPENX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena OPENX wynosi $0.352040 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen OpenxAI Network Aktualna cena $ 0.3506$ 0.3506 $ 0.3506 Zmiana ceny (24H) -10.10% Kapitalizacja rynkowa $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M Podaż w obiegu 10.00M 10.00M 10.00M Wolumen (24H) $ 47.49K$ 47.49K $ 47.49K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena OPENX to $ 0.3506. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -10.10%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 47.49K. Ponadto OPENX ma podaż w obiegu wynoszącą 10.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 3.51M. Zobacz na żywo cenę OPENX

Jak kupić OpenxAI Network (OPENX) Próbujesz kupić OPENX? Teraz możesz kupować OPENX za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić OpenxAI Network i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić OPENX teraz

Historyczna cena OpenxAI Network Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami OpenxAI Network, cena OpenxAI Network wynosi 0.3506USD. Podaż w obiegu OpenxAI Network (OPENX) wynosi 0.00 OPENX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $3.51M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.05% $ 0.017299 $ 0.41 $ 0.3313

7 D -0.10% $ -0.041899 $ 0.5391 $ 0.2675

30 Dni -0.47% $ -0.316700 $ 0.81 $ 0.1963 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin OpenxAI Network zanotował zmianę ceny o $0.017299 , co stanowi 0.05% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs OpenxAI Network osiągnął maksimum na poziomie $0.5391 i minimum na poziomie $0.2675 . Zanotowano zmianę ceny o -0.10% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał OPENX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana OpenxAI Network o -0.47% , co odpowiada około $-0.316700 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny OPENX. Sprawdź pełną historię cen OpenxAI Network, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen OPENX

Jak działa moduł przewidywania ceny OpenxAI Network (OPENX)? Moduł predykcji ceny OpenxAI Network to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu OPENX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania OpenxAI Network na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów OPENX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę OpenxAI Network. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość OPENX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę OPENX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał OpenxAI Network.

Dlaczego prognoaza ceny OPENX jest ważna?

Prognozy cen OPENX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w OPENX? Według Twoich prognoz OPENX osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny OPENX na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny OpenxAI Network (OPENX), przewidywana cena OPENX osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 OPENX w 2026 roku? Cena 1 OpenxAI Network (OPENX) wynosi dziś $0.3506 . Według powyższego modułu prognoz OPENX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena OPENX w 2027 roku? OpenxAI Network (OPENX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 OPENX do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa OPENX w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, OpenxAI Network (OPENX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa OPENX w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, OpenxAI Network (OPENX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 OPENX w 2030 roku? Cena 1 OpenxAI Network (OPENX) wynosi dziś $0.3506 . Według powyższego modułu prognoz OPENX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny OPENX na 2040 rok? OpenxAI Network (OPENX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 OPENX do 2040 roku. Zarejestruj się teraz