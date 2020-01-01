Tokenomika Omni Network (OMNI) Odkryj kluczowe informacje o Omni Network (OMNI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Omni Network (OMNI) Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers. Oficjalna strona internetowa: https://omni.network/ Biała księga: https://docs.omni.network/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x36e66fbbce51e4cd5bd3c62b637eb411b18949d4

Tokenomika i analiza cenowa Omni Network (OMNI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Omni Network (OMNI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 143.78M $ 143.78M $ 143.78M Całkowita podaż: $ 87.44M $ 87.44M $ 87.44M Podaż w obiegu: $ 34.48M $ 34.48M $ 34.48M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 364.61M $ 364.61M $ 364.61M Historyczne maksimum: $ 49.48 $ 49.48 $ 49.48 Historyczne minimum: $ 1.3721862533418974 $ 1.3721862533418974 $ 1.3721862533418974 Aktualna cena: $ 4.17 $ 4.17 $ 4.17 Dowiedz się więcej o cenie Omni Network (OMNI)

Tokenomika Omni Network (OMNI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Omni Network (OMNI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OMNI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OMNI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOMNI tokenomikę, poznaj cenę tokena OMNIna żywo!

Jak kupić OMNI Chcesz dodać Omni Network (OMNI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OMNI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OMNI na MEXC już teraz!

Historia ceny Omni Network (OMNI) Analiza historii ceny OMNI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OMNI już teraz!

Prognoza ceny OMNI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OMNI? Nasza strona z prognozami cen OMNI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OMNI już teraz!

