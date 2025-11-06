GiełdaDEX+
Aktualna cena NVIDIA xStock to 196.45 USD. Śledź aktualizacje cen NVDAX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NVDAX łatwo w MEXC już teraz.

Cena NVIDIA xStock(NVDAX)

Aktualna cena 1 NVDAX do USD:

$196.37
-3.00%1D
USD
NVIDIA xStock (NVDAX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:13:12 (UTC+8)

Informacje o cenie NVIDIA xStock (NVDAX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 193.82
Minimum 24h
$ 202.66
Maksimum 24h

$ 193.82
$ 202.66
$ 211.55444406079573
$ 150.17117069595338
+0.17%

-3.00%

-5.92%

-5.92%

Aktualna cena NVIDIA xStock (NVDAX) wynosi $ 196.45. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NVDAX wahał się między $ 193.82 a $ 202.66, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NVDAX w historii to $ 211.55444406079573, a najniższy to $ 150.17117069595338.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NVDAX zmieniły się o +0.17% w ciągu ostatniej godziny, o -3.00% w ciągu 24 godzin i o -5.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o NVIDIA xStock (NVDAX)

No.789

$ 20.34M
$ 112.63K
$ 20.34M
103.55K
--
103,553.6785619
SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa NVIDIA xStock wynosi $ 20.34M, przy $ 112.63K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NVDAX w obiegu wynosi 103.55K, przy całkowitej podaży 103553.6785619. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.34M.

Historia ceny NVIDIA xStock (NVDAX) – USD

Śledź zmiany ceny NVIDIA xStock dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -6.0733-3.00%
30 Dni$ +10.93+5.89%
60 dni$ +29.41+17.60%
90 dni$ +14.79+8.14%
Dzisiejsza zmiana ceny NVIDIA xStock

DziśNVDAX odnotował zmianę $ -6.0733 (-3.00%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny NVIDIA xStock

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +10.93 (+5.89%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny NVIDIA xStock

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę NVDAX o $ +29.41(+17.60%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny NVIDIA xStock

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +14.79 (+8.14%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe NVIDIA xStock (NVDAX)?

Sprawdź teraz stronę historii cen NVIDIA xStock.

Co to jest NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w NVIDIA xStock. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu NVDAX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące NVIDIA xStock na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno NVIDIA xStock będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny NVIDIA xStock (w USD)

Jaka będzie wartość NVIDIA xStock (NVDAX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w NVIDIA xStock (NVDAX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla NVIDIA xStock.

Sprawdź teraz prognozę ceny NVIDIA xStock!

Tokenomika NVIDIA xStock (NVDAX)

Zrozumienie tokenomiki NVIDIA xStock (NVDAX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NVDAXjuż teraz!

Jak kupić NVIDIA xStock (NVDAX)

Szukasz jak kupić NVIDIA xStock? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić NVIDIA xStock na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

NVDAX na lokalne waluty

1 NVIDIA xStock(NVDAX) do VND
5,169,581.75
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do AUD
A$300.5685
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do GBP
149.302
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do EUR
168.947
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do USD
$196.45
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do MYR
RM821.161
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do TRY
8,272.5095
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do JPY
¥30,056.85
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do ARS
ARS$285,121.6365
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do RUB
15,979.243
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do INR
17,407.4345
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do IDR
Rp3,274,165.357
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do PHP
11,541.4375
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do EGP
￡E.9,311.73
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do BRL
R$1,052.972
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do CAD
C$276.9945
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do BDT
23,939.397
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do NGN
283,477.35
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do COP
$755,576.1675
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do ZAR
R.3,420.1945
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do UAH
8,262.687
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do TZS
T.Sh.482,677.65
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do VES
Bs43,808.35
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do CLP
$185,448.8
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do PKR
Rs55,524.628
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do KZT
103,177.5045
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do THB
฿6,372.838
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do TWD
NT$6,072.2695
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do AED
د.إ720.9715
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do CHF
Fr157.16
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do HKD
HK$1,526.4165
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do AMD
֏75,151.9475
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do MAD
.د.م1,828.9495
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do MXN
$3,653.97
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do SAR
ريال736.6875
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do ETB
Br30,119.714
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do KES
KSh25,389.198
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do JOD
د.أ139.28305
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do PLN
724.9005
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do RON
лв866.3445
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do SEK
kr1,876.0975
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do BGN
лв333.965
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do HUF
Ft66,054.348
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do CZK
4,160.811
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do KWD
د.ك60.31015
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do ILS
638.4625
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do BOB
Bs1,355.505
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do AZN
333.965
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do TJS
SM1,817.1625
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do GEL
532.3795
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do AOA
Kz179,899.0875
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do BHD
.د.ب73.8652
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do BMD
$196.45
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do DKK
kr1,272.996
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do HNL
L5,178.422
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do MUR
9,040.629
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do NAD
$3,418.23
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do NOK
kr2,003.79
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do NZD
$345.752
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do PAB
B/.196.45
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do PGK
K834.9125
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do QAR
ر.ق715.078
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do RSD
дин.20,012.3615
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do UZS
soʻm2,338,690.102
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do ALL
L16,509.658
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do ANG
ƒ351.6455
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do AWG
ƒ353.61
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do BBD
$392.9
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do BAM
KM333.965
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do BIF
Fr579,331.05
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do BND
$255.385
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do BSD
$196.45
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do JMD
$31,618.6275
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do KHR
788,954.987
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do KMF
Fr83,687.7
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do LAK
4,270,652.0885
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do LKR
රු59,836.7055
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do MDL
L3,349.4725
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do MGA
Ar884,909.025
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do MOP
P1,571.6
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do MVR
3,025.33
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do MWK
MK341,058.8095
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do MZN
MT12,562.9775
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do NPR
रु27,884.113
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do PYG
1,393,223.4
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do RWF
Fr285,441.85
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do SBD
$1,614.819
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do SCR
2,693.3295
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do SRD
$7,573.1475
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do SVC
$1,716.973
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do SZL
L3,430.017
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do TMT
m687.575
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do TND
د.ت582.08135
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do TTD
$1,329.9665
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do UGX
Sh686,789.2
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do XAF
Fr111,976.5
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do XCD
$530.415
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do XOF
Fr111,976.5
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do XPF
Fr20,234.35
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do BWP
P2,650.1105
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do BZD
$394.8645
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do CVE
$18,880.8095
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do DJF
Fr34,771.65
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do DOP
$12,608.161
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do DZD
د.ج25,725.1275
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do FJD
$447.906
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do GNF
Fr1,708,132.75
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do GTQ
Q1,504.807
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do GYD
$41,089.482
1 NVIDIA xStock(NVDAX) do ISK
kr24,949.15

Zasoby NVIDIA xStock

Aby lepiej zrozumieć NVIDIA xStock, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa NVIDIA xStock
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące NVIDIA xStock

Jaka jest dziś wartość NVIDIA xStock (NVDAX)?
Aktualna cena NVDAX w USD wynosi 196.45USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NVDAX do USD?
Aktualna cena NVDAX w USD wynosi $ 196.45. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa NVIDIA xStock?
Kapitalizacja rynkowa dla NVDAX wynosi $ 20.34M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NVDAX w obiegu?
W obiegu NVDAX znajduje się 103.55K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NVDAX?
NVDAX osiąga ATH w wysokości 211.55444406079573 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NVDAX?
NVDAX zaliczył cenę ATL w wysokości 150.17117069595338 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NVDAX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NVDAX wynosi $ 112.63K USD.
Czy w tym roku NVDAX pójdzie wyżej?
NVDAX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NVDAX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:13:12 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

