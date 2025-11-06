Prognoza ceny NVIDIA xStock (NVDAX) (USD)

Sprawdź prognozy cen NVIDIA xStock na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość NVDAX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę NVIDIA xStock % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $198.58 $198.58 $198.58 -1.91% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny NVIDIA xStock na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny NVIDIA xStock (NVDAX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy NVIDIA xStock może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 198.58. Prognoza ceny NVIDIA xStock (NVDAX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy NVIDIA xStock może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 208.5090. Prognoza ceny NVIDIA xStock (NVDAX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NVDAX na 2027 rok wyniesie $ 218.9344 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny NVIDIA xStock (NVDAX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NVDAX na 2028 rok wyniesie $ 229.8811 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny NVIDIA xStock (NVDAX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NVDAX w 2029 roku wyniesie $ 241.3752 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny NVIDIA xStock (NVDAX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NVDAX w 2030 roku wyniesie $ 253.4439 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny NVIDIA xStock (NVDAX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena NVIDIA xStock może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 412.8335. Prognoza ceny NVIDIA xStock (NVDAX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena NVIDIA xStock może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 672.4623. Rok Cena Wzrost 2025 $ 198.58 0.00%

Bieżące statystyki cen NVIDIA xStock Aktualna cena $ 198.58$ 198.58 $ 198.58 Zmiana ceny (24H) -1.91% Kapitalizacja rynkowa $ 20.56M$ 20.56M $ 20.56M Podaż w obiegu 103.55K 103.55K 103.55K Wolumen (24H) $ 119.55K$ 119.55K $ 119.55K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena NVDAX to $ 198.58. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -1.91%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 119.55K. Ponadto NVDAX ma podaż w obiegu wynoszącą 103.55K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 20.56M. Zobacz na żywo cenę NVDAX

Jak kupić NVIDIA xStock (NVDAX) Próbujesz kupić NVDAX? Teraz możesz kupować NVDAX za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić NVIDIA xStock i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić NVDAX teraz

Historyczna cena NVIDIA xStock Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami NVIDIA xStock, cena NVIDIA xStock wynosi 198.58USD. Podaż w obiegu NVIDIA xStock (NVDAX) wynosi 0.00 NVDAX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $20.56M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.01% $ 1.1299 $ 202.66 $ 193.82

7 D -0.03% $ -6.9200 $ 212.22 $ 193.82

30 Dni 0.07% $ 12.8299 $ 212.22 $ 177.01 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin NVIDIA xStock zanotował zmianę ceny o $1.1299 , co stanowi 0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs NVIDIA xStock osiągnął maksimum na poziomie $212.22 i minimum na poziomie $193.82 . Zanotowano zmianę ceny o -0.03% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał NVDAX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana NVIDIA xStock o 0.07% , co odpowiada około $12.8299 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny NVDAX. Sprawdź pełną historię cen NVIDIA xStock, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen NVDAX

Jak działa moduł przewidywania ceny NVIDIA xStock (NVDAX)? Moduł predykcji ceny NVIDIA xStock to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu NVDAX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania NVIDIA xStock na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów NVDAX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę NVIDIA xStock. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość NVDAX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę NVDAX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał NVIDIA xStock.

Dlaczego prognoaza ceny NVDAX jest ważna?

Prognozy cen NVDAX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

